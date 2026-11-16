W skrócie Rosja dementuje doniesienia o włączeniu państw europejskich do negocjacji pokojowych dotyczących Ukrainy.

Doradca Kremla Jurij Uszakow oświadczył, że ewentualne rozszerzenie formatu rozmów nie zostało uzgodnione z Rosją.

Strona rosyjska oczekuje od Europy jasnego sygnału dotyczącego konstruktywnego wkładu w rozwiązanie konfliktu w Ukrainie przed podjęciem dalszych decyzji.

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Kwestia udziału Europy w negocjacjach dotyczących pokoju w Ukrainie w ostatnich dniach jest szeroko dyskutowana przez polityków i media.

W piątek szef Rady Europejskiej oznajmił, że Stary Kontynent w pertraktacjach reprezentować będą: Niemcy, Francja, Polska, Włochy i Wielka Brytania oraz organy UE. Informację tę potwierdzał też Donald Tusk. Prócz tego ogłaszali to amerykańscy dyplomaci po rozmowach w Moskwie.

Rosjanie teraz dementują jednak te doniesienia. - Obecnie dyskutuje się o przeprowadzeniu kolejnej rundy rozmów w formacie trójstronnym. Rozmowy wznowiono kilka dni temu w Abu Zabi i uzgodniono, że będą kontynuowane - przekazał doradca Kremla Jurij Uszakow.

Wojna w Ukrainie a negocjacje pokojowe. Zwrot Rosji w sprawie Europy?

- Daty jeszcze nie ustalono, podobnie jak rozszerzenia formatu - niektórzy o tym mówią, ale nie zostało to z nami uzgodnione - powiedział Uszakow, nie odnosząc się jednak bezpośrednio do wcześniejszych komunikatów strony amerykańskiej.

Wspomniane rozmowy odbyły się pierwszy raz od dziewięciu miesięcy. Po negocjacjach wysłannicy USA Steve Witkoff i Jared Kushner udali się do Moskwy, gdzie rozmawiali z Władimirem Putinem. Następnie oświadczyli, że Europa weźmie udział w kolejnej rundzie pertraktacji.

Uszakowa, jak opisuje Reuters, zapytano, co musiałoby się stać, by Rosja zgodziła się na dołączenie Europy. - Musieliby zrobić bardzo wiele, zanim można by to uzgodnić. W szczególności konieczne może być przeprowadzenie kolejnej rundy rozmów, a może nawet więcej niż jednej w formacie trójstronnym - odparł.

Przedstawiciel Kremla stwierdził, że wszystko zależy od tego, czy Rosja "dostanie jasny sygnał z Europy o tym, co ta wniosłaby w konstruktywne rozwiązanie konfliktu w Ukrainie".

W tym kontekście Reuters przypomina, że Rosja, a także UE, Wielka Brytania i Ukraina mają odmienne zdania co do tego, na jakich warunkach powinna zakończyć się wojna.

Wysłannicy USA o wojnie w Ukrainie. Jest wątek Europy

W poniedziałek Jared Kushner powiadomił, że on i Witkoff rozmawiali z Uszakowem, by omówić postępy i kolejne kroki. Zapowiedział, że trwają prace nad organizacją kolejnego wielostronnego spotkania.

Kushner stwierdził, że porozumienie będzie wymagało trudnych decyzji i dodał, że "robią postępy w ścisłej współpracy z Rosją, Ukrainą i Europą".

Wysłannicy USA rozmawiali także z Ukraińcami i liderami z Europy. Tematem rozmów było m.in. to, jak ułatwić bezpośrednie kontakty między Europą a Rosją.

Negocjacje pokojowe w sprawie wojny w Ukrainie. Rosja z wielkimi żądaniami

W ostatnich dniach szeroko dyskutowane było także to, czego Moskwa oczekuje, by rozważać w ogóle zakończenie wojny. Niemiecki "Bild" opisywał, że oczekiwania Kremla wychodzą daleko poza sprawę Ukrainy.

Według niemieckiej gazety rosyjska propozycja w sprawie "nowego ładu bezpieczeństwa w Europie" zakłada m.in. wycofanie się sił NATO w Estonii, na Łotwie i Litwie oraz wyjście z Sojuszu Finlandii, która wstąpiła do niego w 2023 roku.

Żądania dotyczyć mają także Mołdawii - przekształcenia jej w republikę federalną, która składałaby się z Mołdawii, a także z autonomicznego regionu Gagauzji (kontrolowany jest de facto przez Rosję) i separatystycznego Naddniestrza.

W rewanżu Rosja zaoferowała wycofanie broni jądrowej z Białorusi i rezygnację z rozmieszczania tam rakiet średniego zasięgu. Zaoferowano też gotowość do wycofania swoich wojsk z Naddniestrza.

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Źródło: Reuters



