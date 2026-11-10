W skrócie Stany Zjednoczone podczas negocjacji pokojowych zaproponowały zmianę granic obwodów donieckiego i ługańskiego, aby w całości przypadły one Rosji.

Ukraina oraz Unia Europejska stanowczo odrzuciły amerykańską propozycję ponownego włączenia Rosji do europejskiego rynku energetycznego w zamian za koniec wojny.

Prezydent Wołodymyr Zełenski ocenił, że trudno o dobre wieści z rozmów w Abu Zabi, wskazując, iż zima jest elementem operacji Putina przeciwko ludności cywilnej.

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Według źródeł gazety Rosjanie mają podczas negocjacji w Abu Zabi prezentować dużą elastyczność w kwestiach zakończenia walk. Kijów uważa jednak, że podejście to jest jedynie pozorone, a Moskwa nie planuje zakończenia wojny w najbliższym czasie. Według ukraińców porozumienie możliwe jest jedynie w kwestiach wymiany jeńców lub tymczasowego ograniczonego zawieszenia broni na niektórych odcinkach frontu.

Źródła "The Economist" twierdzą, że Stany Zjednoczone miały zaproponować dwa rozwiązania, które miałyby potencjalnie skłonić Kreml do zakończenia wojny. Jedną z propozycji miałaby być obietnica ponownego podłączenia Rosji do europejskiego rynku energetycznego. Zarówno Ukraina jak i Unia Europejska miały jednak stanowczo odrzucić takie rozwiązanie.

Druga propozycja dotyczy natomiast spornych kwestii terytorialnych. Rosjanie dążą do zdobycia całych obwodów donieckiego i ługańskiego. Kijów natomiast nie zamierza oddawać Rosji terytoriów, które nadal znajdują się pod ukraińską kontrolą.

USA miały więc zaproponować, by Ukraina zmieniła granice obu obwodów, tak by weszły one w całości w skład terytorium rosyjskiego, bez konieczności oddawania Moskwie pozostałych ich części. Prezydent Donald Trump już w poniedziałek twierdził, że po zakończeniu wojny Ukraina "przybierze nieco inny kształt".

Rozmowy w Abu Zabi. "Trudno o dobre wieści"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pytany w Kopenhadze o wtorkowe trójstronne negocjacje w Abu Zabi odparł, że trudno o dobre wieści, gdy w grę wchodzą Rosjanie.

- Rozmawiałem z naszym zespołem, który przebywa w Abu Zabi. Mam pewne wieści, podczas pierwszego dnia negocjacji między Kijowem a Moskwą omawiano kwestie humanitarne, powrót cywilów oraz jeńców, a także gwarancji bezpieczeństwa - powiedział Zełenski na Uniwersytecie Kopenhaskim.

Prezydent przekazał, że spodziewa się kolejnych informacji w środę, gdy rozmowy amerykańsko-ukraińsko-rosyjskie będą kontynuowane.

Zełenski pytany o zbliżającą się zimę, zwrócił uwagę, że nie można się na nią przygotować. - Zima jest częścią operacji Putina wobec ludności cywilnej - powiedział, odnosząc się do rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną.

Ukraiński przywódca wyraził również opinię, że Europa powinna mieć jednego negocjatora. - Głos każdego jest ważny, ale 40 osób nie może rozmawiać z Putinem - ocenił.



