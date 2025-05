- Wydaje mi się, że w czwartek, jeśli Rosja nie zgodzi się na zawieszenie broni, nie podejmie prawdziwych negocjacji, to prezydent Trump będzie miał już wszelkie podstawy do zmiany polityki na taką, która będzie wywierała nacisk na agresora, a nie na ofiarę agresji - powiedział.

- Prezydent Trump, obejmując urząd, zrobił to, co się robi normalnie: robi się pozytywne otwarcie i czeka się na reakcję drugiej strony. Poczynił szereg ustępstw na rzecz Rosji, dość dużych - i nie dostał nic w zamian. I to jest ostatnia szansa dla Putina, aby ten wybrał to, co Amerykanie nazwali ofertą - dodał.