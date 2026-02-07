USA tracą cierpliwość? Stawiają Ukrainie i Rosji ultimatum

W skrócie Stany Zjednoczone wyznaczyły dla Ukrainy i Rosji czerwcowy termin na zakończenie wojny.

USA zaproponowały przeprowadzenie kolejnej tury rozmów trójstronnych Ukraina-USA-Rosja w Miami.

Ostatnie negocjacje w Abu Zabi nie zakończyły się przełomem, jednak zostały uznane za konstruktywne przez wszystkie strony.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Stany Zjednoczone chcą, aby Rosja i Ukraina znalazły rozwiązanie, jak zakończyć wojnę, największą od czasów II wojny światowej, jeszcze przed latem - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski.

- Amerykanie proponują, by strony (ukraińska i rosyjska - red.) zakończyły wojnę na początku tego lata i najpewniej będą wywierać presję zgodnie z tym harmonogramem. (...) Mówią, że chcą wszystko zakończyć do czerwca. I że zrobią wszystko, by zakończyć wojnę. Chcą jasnego harmonogramu wszystkich działań - oznajmił Zełenski w wypowiedzi dla dziennikarzy międzynarodowych mediów.

Kolejna runda rozmów trójstronnych. USA złożyły propozycję

Stany Zjednoczone zaproponowały, że w przyszłym tygodniu zorganizują kolejną rundę rozmów trójstronnych Ukraina-USA-Rosja.

- Te negocjacje prawdopodobnie odbędą się w Miami - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, cytowany w sobotę przez agencje Reutera i AP.

Zełenski podkreślił, że trójstronne rokowania pokojowe po raz pierwszy zostaną zorganizowane w USA. "Potwierdziliśmy nasz udział" - oznajmił prezydent.

Rozmowy w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Zabi, które odbyły się w minioną środę i czwartek, były drugą rundą negocjacji w trójstronnym formacie Ukrainy, Rosji i USA.

Zgodnie z oczekiwaniami nie doprowadziły one do przełomu w postaci wstrzymania walk, lecz wielu analityków uważa za sukces sam fakt, że się odbyły i zostały ocenione przez wszystkie zainteresowane strony jako konstruktywne.

Pierwszą turę negocjacji przeprowadzono w Abu Zabi w dniach 23-24 stycznia.

Wojna w Ukrainie. Rozmowy pokojowe. Ustalono wymianę więźniów

Zaówno Rosja, jak i Ukraina zgodziły się jednak na wymianę po 157 jeńców wojennych, wznawiając takie działania po pięciomiesięcznej przerwie. Zelenski zapowiedział, że wymiana będzie kontynuowana.

- Zespoły wojskowe szczegółowo omówiły techniczne aspekty monitorowania potencjalnego zawieszenia broni - powiedział Zełenski. Omówiono również gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz porozumienia o współpracy gospodarczej, określane przez urzędników mianem "planu dobrobytu", który nakreślał powojenną odbudowę Ukrainy.

Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

Zełenski powiedział, że ma raporty ze swoich służb wywiadowczych o rozmowach, w których specjalny wysłannik Rosji Kiriłł Dmitrijew zaproponował umowy o współpracy między Rosją a Stanami Zjednoczonymi o wartości nawet 12 bilionów dolarów.

Ukraiński przywódca stwierdził, że żadne tego typu umowy dwustronne między Rosją a Stanami Zjednoczonymi nie mogą naruszać ukraińskiej konstytucji.

Dworczyk w ''Graffiti'' o pożyczce z programu SAFE: Chodzi o rozwój Sił Zbrojnych RP na dekady. Rząd powinien to konsultować Polsat News Polsat News