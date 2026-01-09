W skrócie USA zatrzymały rosyjski tankowiec Bella 1, na którego pokładzie znajdowali się obywatele Ukrainy.

Ambasada Ukrainy w Waszyngtonie domaga się zapewnienia dostępu konsularnego i pozostaje w kontakcie z amerykańskimi władzami.

Tankowiec podejrzewany jest o naruszenie międzynarodowych sankcji, a załodze grozi postępowanie sądowe w USA.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Ambasada Ukrainy w Stanach Zjednoczonych potwierdziła, że na pokładzie zatrzymanego przez amerykańską Straż Przybrzeżną rosyjskiego tankowca Bella 1 znajdują się obywatele Ukrainy. Informację tę placówka dyplomatyczna przekazała w komentarzu dla "Europejskiej Prawdy".

Jak podkreślono, ambasada pozostaje w "stałym kontakcie z właściwymi władzami amerykańskimi" i poinformowała Departament Stanu USA o konieczności zapewnienia ukraińskim obywatelom dostępu do pomocy konsularnej.

"Ambasada utrzymuje sytuację pod kontrolą i podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby nawiązać kontakt z obywatelami Ukrainy" - zaznaczono w komunikacie. Dalsze kroki mają zostać określone po pełnym ustaleniu okoliczności sprawy.

USA zatrzymało tankowiec. Ukraińcy na pokładzie

Wcześniej rosyjska stacja REN TV podała, że na pokładzie tankowca znajdowało się 20 Ukraińców, sześciu obywateli Gruzji oraz dwóch Rosjan. Ukraińska ambasada nie potwierdziła jednak, czy te dane są zgodne z jej ustaleniami.

Do zatrzymania doszło w środę, gdy wojsko amerykańskie przejęło kontrolę nad dwoma tankowcami, w tym jednostką pływającą pod rosyjską banderą, ściganą przez ponad dwa tygodnie.

Statki są podejrzewane o naruszenie międzynarodowych sankcji, a członkom załóg może grozić postępowanie sądowe w USA.

Zatrzymanie statku na Oceanie Atlantyckim. Uwolniono dwóch Rosjan

Zajęty wcześniej tankowiec Bella-1 jest powiązany z Wenezuelą oraz Iranem. Zdaniem Białego Domu statek był bezpaństwowy i pływał pod fałszywą banderą.

Po stawieniu oporu podczas próby zajęcia go po raz pierwszy w grudniu zmienił jednak nazwę na Marinera i został zarejestrowany jako rosyjski.

Agencja TASS - powołując się na informacje Ministerstwa Transportu Federacji Rosyjskiej - potwierdziła w środę, że komunikacja z tankowcem została utracona.

Źródła: "Ukrainska Pravda"

Spór o ambasadorów. Przydacz: Można się dogadać, tylko trzeba chcieć Polsat News Polsat News