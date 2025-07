USA potwierdzają, pomoc dla Ukrainy wstrzymana. W tle "interesy Ameryki"

Biały Dom potwierdził we wtorek wstrzymanie przekazywania części pocisków do systemów obrony powietrznej Ukrainie. Jak stwierdziła rzeczniczka, decyzja taka została podjęta, by "postawić interesy Ameryki na pierwszym miejscu". Ma za nią stać znany ze sprzeciwu wobec pomocy Ukrainie wiceszef Pentagonu Elbridge Colby. Według mediów urzędnicy Pentagonu już w marcu przygotowali plany wstrzymania dostaw części amunicji, by mogły w zamian trafić do USA lub Izraela.