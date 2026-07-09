Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

"USA popełniają błąd". Kreml jednoznacznie o decyzji Trumpa

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Ukraina i Stany Zjednoczone popełniają błąd, sądząc, że ataki na Rosję doprowadzą do zawarcia pokoju - stwierdził podczas konferencji prasowej Dmitrij Pieskow. Rzecznik Kremla krytycznie odniósł się do przekazania Ukrainie licencji na produkcję pocisków do systemów Patriot. - Widzimy pewne błędy w administracji Białego Domu - ocenił Pieskow.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Dmitrij Pieskow
Dmitrij Pieskow stwierdził, że ataki na Rosję nie skłonią jej do zawarcia porozumienia pokojowego.RAMIL SITDIKOVAFP

W skrócie

  • Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że Ukraina i Stany Zjednoczone błędnie zakładają, iż ataki na Rosję mogą doprowadzić do pokoju.
  • Pieskow zagroził wydłużeniem wojny i koniecznością utworzenia przez Rosję "dużej strefy buforowej".
  • Rzecznik Putina krytycznie odniósł się do przekazania Ukrainie licencji na produkcję pocisków do systemów Patriot przez Stany Zjednoczone.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

- Widzimy pewne błędy w administracji Białego Domu, błędy w założeniu, że drogą eskalacji, drogą nacisku zbrojnego można przyczyniać się do wyjścia na drogę do porozumienia pokojowego. To mylne założenie - powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow.

- Możliwe, że dalsza eskalacja w jakiś sposób, w jakiś stopniu wydłuży specjalną operację wojskową, nie można dokładnie określić, w jakim. Ale to doprowadzi do sytuacji, kiedy będziemy musieli utworzyć dużą strefę bezpieczeństwa, dużą strefę buforową - stwierdził rzecznik, że "podsycanie napięć i działania prowadzące do eskalacji w żadnym wypadku nie przyczynią się do procesu pokojowego".

Zobacz również:

Trump niezdecydowany wobec obecności wojsk USA w Europie (zdj. ilustracyjne)
Świat

Trump stawia Europie kolejne ultimatum. "Nie podjąłem ostatecznej decyzji"

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

Słowa Pieskowa to reakcja na poparcie, jakie Donald Trump udzielił Ukrainie w kwestii dalekosiężnych ataków na Rosję. Prezydent USA podczas szczytu NATO w Ankarze stwierdził, że Kijów "wykonał świetną robotę" i ataki na cele oddalone od frontu o nawet 2500 km może wywrzeć na Moskwie presję na zawarcie pokoju.

Kreml odpowiada na szczyt NATO: Widzimy pewne błędy

Pieskow skomentował także inne ogłoszenie Donalda Trumpa ze szczytu w Ankarze. Prezydent USA poinformował, że Ukrainie przekazania zostanie licencja na produkcję pocisków PAC-3 zasilających systemy obrony powietrznej Patriot.

Zobacz również:

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i prezydent USA Donald Trump
Świat

Donald Trump w sprawie produkcji rakiet Patriot. "Wydamy licencję"

Bartosz Przyborowski
Bartosz Przyborowski

- Wiemy, że Stany Zjednoczone dostarczają broń Ukrainie, nie oglądamy świata przez różowe okulary, ale licencja to da nas nowa informacja (…) Z jednej strony wciąż dostarczają broń, ale w odróżnieniu od pozostałych państw, które są zamieszenie w ten konflikt, USA jednak pozostają wierne swoim zobowiązaniom i nadal podejmują próby, by w jakiś sposób wspierać proces pokojowy - skomentował Pieskow.

- Jest pewna dwojakość w pozycji Stanów Zjednoczonych. Czasem popełniają błędy, czasem się mylą, ale ich dążenie (do pokoju - red.) wydaje nam się szczere - dodał rzecznik Kremla.

Zobacz również:

Przywódcy i przedstawiciele państw NATO podczas szczytu w Ankarze
Świat

Deklaracja NATO po szczycie. Sześć punktów, jeden o Ukrainie

Artur Pokorski
Artur Pokorski

Pieskow o utworzeniu "dużej strefy buforowej" i wydłużeniu wojny

Dmitrij Pieskow potwierdził, że na Kremlu przedmiotem debaty jest przedstawiony przez Trumpa w Ankarze pomysł zamknięcia nieba nad Ukrainą.

Według amerykańskiego prezydenta zamknięcie przestrzeni powietrznej miałoby być elementem powojennych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. - To nowy komunikat, wcześniej nie myślimy z takim do czynienia - powiedział Rosjanin.

- Oczywiście trzeba to jeszcze przeanalizować - zastanowić się, na ile ta kwestia została dopracowana, przez kogo została dopracowana - skomentował pomysł prezydenta USA rzecznik Kremla.

Źródło: Reuters, RIA

Zobacz również:

Szef MON grzmi o "odjechanej spirali głupoty"
Polska

Polityczny spór o Patrioty. Szef MON grzmi o "odjechanej spirali głupoty"

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła


Lekarz milioner w Braniewie. Odmówił obcięcia pensji i groził dyrekcji szpitalaPolsat News

Najnowsze