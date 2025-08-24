Jak podkreśliła gazeta, podczas gdy Biały Dom starał się przekonać Władimira Putina do podjęcia rozmów pokojowych, Ukraina została powstrzymana przed przeprowadzaniem ataków w głębi terytorium Rosji. W sprawie użycia broni dalekiego zasięgu decydujące słowo należy do sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha.

Reuters zwrócił uwagę, że informacja "WSJ" pojawia się w momencie, gdy prezydent Donald Trump jest coraz bardziej sfrustrowany trwającą od trzech lat wojną i brakiem postępów w osiągnięciu porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą. Szczyt z Władimirem Putinem oraz późniejsze spotkania z europejskimi przywódcami i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim nie przyniosły żadnego przełomu.

Wojna w Ukrainie. USA wycofają się z rozmów pokojowych?

Trump zapowiedział możliwość ponownego rozważenia sankcji gospodarczych wobec Rosji lub nawet wycofania się z procesu pokojowego.

- Podejmę decyzję co zrobimy, bardzo ważną decyzję, czy będą to masowe sankcje, masowe cła, czy jedno i drugie, czy też nic nie zrobimy i powiemy, że to wasza wojna - oznajmił prezydent. Liczył na zorganizowanie dwustronnego spotkania Putina z Zełenskim, ale okazało się to trudne.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow w wywiadzie dla stacji NBC powiedział, że "Putin jest gotowy spotkać się z Zełenskim, kiedy program szczytu będzie gotowy". - A ten w ogóle nie jest gotowy - dodał.

