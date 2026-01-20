W skrócie W 2026 roku Ukraina może nie otrzymać amerykańskiego sprzętu wojskowego o wartości 27 mld dolarów.

Państwa Unii Europejskiej nie są w stanie zastąpić brakującej amerykańskiej broni odpowiednimi systemami.

Kryzys wewnątrz NATO, związany z amerykańskimi planami wobec Grenlandii, zwiększa ryzyko dotyczące dostaw amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W Ukrainie w 2026 r. zabraknie amerykańskiego sprzętu wojskowego o wartości 27 mld dolarów - świadczą dokumenty, do których dotarł The Kyiv Independent. Nie ma możliwości, by do jego opłacenia wykorzystać 90 mld euro, jakie Kijowowi przekażą państwa Unii Europejskiej.

"Unia albo nie jest w stanie dorównać systemom wyprodukowanym w USA, albo nie jest w stanie produkować ich wystarczająco szybko. Dotyczy to m.in. kluczowych technologii obrony powietrznej, takich jak systemy obrony powietrznej Patriot oraz amunicji i części zamiennych do ukraińskiej floty myśliwców F-16" - podał serwis.

Ukrainie zabraknie amerykańskiej broni wartej 27 mld. dol. Jest niezastąpiona

W grudniu państwa Wspólnoty zgodziły się, by przekazać Ukrainie łącznie 90 mld euro, z czego 70 mld euro miałoby zostać przeznaczone na zbrojenia. Zależność od amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego stwarza ma jednak ryzyko, że dostaw niezbędnych systemów obrony nie uda się zrealizować.

Do możliwego deficytu dostaw o wartości 27 mld euro miał się przyczynić kryzys NATO wywołany amerykańskimi planami siłowego przejęcia Grenlandii, co w ocenie liderów państw Sojuszu, w tym premiera Donalda Tuska, oznaczałoby rozpad NATO w dotychczasowym kształcie i "koniec świata, takiego, jaki znamy".

"Zależność Ukrainy od amerykańskiej broni obnaża trudną sytuację, w jakiej znajdują się kraje UE, zdane na amerykańską technologię" - podał serwis, podkreślając, że "coraz bardziej bezczelne" oświadczenia Donalda Trumpa w sprawie Grenlandii wpychają NATO w "największy kryzys od dekad".

Dostawy broni dla Ukrainy. USA mogą uzależnić wsparcie od sytuacji na Grenlandii

Dostawy amerykańskiego uzbrojenia są kluczowe dla prowadzenia ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Według Wołodymyra Zełenskiego zastąpienie systemów Patriot i pocisków przechwytujących PAC-3 MSE inną bronią jest niemożliwe.

"Chociaż wspólny francusko-włoski system znany jako SAMP/T również oferuje zdolność przeciwrakietową, od czasu pełnej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r. nie wyprodukowano ani jednej jednostki z powodu uciążliwej umowy produkcyjnej" - podał serwis, powołując się na nieopublikowany dotąd raport Institute for European Policymaking.

Urzędnicy UE pracujący w Ukrainie nie potwierdzili ani nie zaprzeczyli doniesieniom o 27-miliardowej dziurze w budżecie na amerykańską broń. "Współpracujemy ramię w ramię z USA, aby zapewnić Ukrainie solidne i wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa, które pozwolą jej bronić swojej suwerenności i integralności terytorialnej" - podała w oświadczeniu delegatura Unii Europejskiej w Kijowie.

Źródło: The Kyiv Independent

"Gość Wydarzeń". Bartoszewski o liście Trumpa w sprawie Grenlandii: Nie będę tego komentował Polsat News