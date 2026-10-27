Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

USA i Rosja miały się dogadać. Chodzi o "fundusz korupcyjny" Putina

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Stany Zjednoczone rozważają zniesienie sankcji nałożonych na Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich (RFIB), kierowany przez Kiriłła Dmitrijewa, wysłannika Władimira Putina - informuje "New York Times". Według Białego Domu ruch byłby sposobem na "polepszenie relacji" z Rosją i byłby "pomocny" w zakończeniu wojny w Ukrainie. Administracja poprzednika Donalda Trumpa, Joe Bidena nazywała RFIB "funduszem korupcyjnym" Putina.

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Prezydent Rosji Władimir Putin z mikrofonem przy stole konferencyjnym.
USA mogą znieść sankcje na fundusz KremlaIGOR IVANKO / POOLAFP

W skrócie

  • Administracja Donalda Trumpa rozważa zniesienie sankcji nałożonych na Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich, kierowany przez wysłannika Władimira Putina - Kiriłła Dmitrijewa.
  • Urzędnicy z USA wskazują, że ruch ten ma na celu poprawę relacji z Rosją i wsparcie działań zmierzających do zakończenia trwającej wojny w Ukrainie.
  • Administracja Joe Bidena otwarcie nazywała RFIB "funduszem korupcyjnym" Putina, uznając go za symbol "rosyjskiej kleptokracji" i nałożyła na niego restrykcje w 2022 roku.
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Administracja Donalda Trumpa rozważa zniesienie sankcji na Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich (RFIB), państwowy fundusz kierowany przez Kiriłła Dmitrijewa, wysłannika Władimira Putina i uczestnika rozmów ze Stanami Zjednoczonymi - podał we wtorek "New York Times".

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Według dziennika w rozmowach z USA - w których udział bierze sam szef funduszu Dmitrijew - Rosjanie naciskali na zniesienie restrykcji "w ramach szerszych rozmów na temat zaangażowania funduszu w transport rosyjskiego oleju napędowego do Stanów Zjednoczonych".

Cytowany przez gazetę urzędnik z USA potwierdził, że administracja rozpatruje wniosek funduszu o zniesienie sankcji jako część działań, by "poprawić relacje amerykańsko-rosyjskie i pomóc w zakończeniu wojny". Urzędnik ten chwalił szefa funduszu, Kiriła Dmitrijewa, jako "pomocnego wysłannika" dla amerykańskich negocjatorów w rozmowach na temat zakończenia konfliktu.

Podobnych słów na temat Dmitrijewa podczas ubiegłotygodniowej wizyty w Petersburgu użył wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff.

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"NYT" zaznacza, że jest to kolejna część coraz intensywniejszych rozmów na linii USA - Rosja dotycząca interesów ekonomicznych i prowadzenia biznesu z Moskwą.

Wysłannicy Trumpa i Putina mieli omawiać w ostatnich tygodniach sprzedaż zagranicznych aktywów rosyjskiego giganta naftowego Łukoilu inwestorom powiązanym z Witkoffem, potencjalne rosyjskie inwestycje w wydobycie gazu na Alasce, oraz propozycję zwiększenia eksportu rosyjskiego gazu do Europy.

Doradca Putina Jurij Uszakow mówił po ostatniej wizycie Witkoffa, że choć przekazana przez niego nowa propozycja pokojowa z propozycjami Kijowa i Europy nie wnosi wiele do zakończenia konfliktu, to obie strony poczyniły postępy w sprawie wdrożenia przedsięwzięć gospodarczych na dużą skalę.

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Fundusz zarządzany przez Dmitrijewa służyć miał m.in. przyciąganiu inwestycji do Rosji i finansowaniu dużych projektów gospodarczych. USA nałożyły na niego sankcje w pierwszej fali restrykcji po rosyjskiej inwazji 2022 roku. Unia Europejska objęła go sankcjami w 2025 roku.

Administracja Joe Bidena nazywała RFIB "funduszem korupcyjnym" Putina, który był "symboliczny dla szerszej rosyjskiej kleptokracji".

Kiriłł Dmitrijew, który wcześniej nie należał do ścisłego kręgu najważniejszych kremlowskich urzędników i oligarchów, zaczął odgrywać rolę w negocjacjach z USA dzięki nawiązaniu relacji z wysłannikiem Trumpa Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Według "Wall Street Journal" Rosjanin od początku kusił amerykańskich urzędników wizją lukratywnych interesów z Rosją.

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