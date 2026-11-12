W skrócie Administracja Donalda Trumpa wezwała Rosję do przygotowania propozycji nowego układu bezpieczeństwa dla Europy, zawierającego konkretne kroki w celu złagodzenia napięć.

Wysłannicy Trumpa, Jared Kushner i Steve Witkoff, spotkają się w czwartek z Władimirem Putinem w Moskwie, aby omówić propozycję nowego układu bezpieczeństwa dla Europy.

Podczas negocjacji w Abu Zabi strony uzgodniły wymianę jeńców, która może być największą od początku wojny, a szczegóły mają zostać ustalone podczas czwartkowych spotkań.

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Administracja Donalda Trumpa poprosiła Rosję o przygotowanie propozycji nowego porozumienia dotyczącego bezpieczeństwa Europy. Jak informuje Axios, powołując się na dwa źródła zaznajomione ze sprawą, dokument powinien uwzględniać nie tylko rosyjskie żądania, ale również działania, które Moskwa mogłaby podjąć w celu ograniczenia napięć z europejskimi państwami.

Rosja od lat zabiega o układ ograniczający rozszerzanie NATO i obecność wojskową Sojuszu w Europie Wschodniej. Stany Zjednoczone wcześniej wielokrotnie odrzucały te postulaty, jednak obecnie dopuszczają rozmowy na ich temat w ramach szerszego porozumienia mającego zakończyć wojnę w Ukrainie.

Takie podejście budzi wątpliwości i podejrzenia ze strony wielu europejskich przywódców.

USA zwróciły się do Rosji. Wysłannicy Trumpa spotkają się z Putinem

W czwartek Jared Kushner i Steve Witkoff spotkają się z Władimirem Putinem w Moskwie, aby ponowić amerykańską propozycję. Wysłannicy Trumpa będą również zabiegać o zgodę Kremla na udział przedstawicieli Europy w kolejnej rundzie negocjacji pokojowych. Następnie mają udać się do Dublina na spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Rozmowy są kontynuacją negocjacji prowadzonych we wtorek i środę w Abu Zabi, otwiera się w nowym oknie. Przedstawiciele Rosji i Ukrainy spotkali się tam z amerykańskimi mediatorami po raz pierwszy od lutego, kiedy rozmowy zawieszono w związku z wojną w Iranie.

W ostatnich tygodniach Kushner i Witkoff spotykali się zarówno z Putinem, jak i Zełenskim. Rosyjski przywódca zgodził się na wznowienie negocjacji. Amerykańscy wysłannicy, wspólnie z Melanią Trump i jej zespołem, pośredniczyli także w zawarciu humanitarnego zawieszenia broni w Ołeszkach., otwiera się w nowym oknie

Negocjacje w Abu Zabi. Trudne rozmowy Rosji i Ukrainy

W rozmowach uczestniczyli Kushner, Witkoff oraz dowódca amerykańskich sił w Europie, generał Alexus Grynkewich.

Według źródła Axios obecnego podczas spotkań początkowo negocjacje były napięte i pełne emocji. Przedstawiciele Rosji i Ukrainy przedstawiali wzajemne pretensje po dziewięciu miesiącach bez bezpośrednich rozmów.

Amerykańscy mediatorzy starali się uspokoić sytuację i przekonywali, że celem jest wypracowanie rozwiązań, które mogliby następnie rozważyć przywódcy obu państw.

- Prowadziliśmy dość trudne rozmowy - przyznał Kushner po zakończeniu negocjacji.

- Rosjanie przyjechali ze ścisłymi wytycznymi. Bardzo trudno było złagodzić ich stanowisko, ale ostatecznie rozmowy zakończyły się produktywnie - powiedział ukraiński negocjator Dawyd Arachamija. Strony uzgodniły również wymianę jeńców.

USA chcą nowego porozumienia z Rosją. Rozmowy o bezpieczeństwie Europy Handout AFP

Przed negocjacjami i po ich zakończeniu delegacje amerykańska i ukraińska informowały o ich przebiegu przedstawicieli Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, UE i NATO.

Nowy układ bezpieczeństwa w Europie. Amerykanie stawiają warunki

Jednym z głównych tematów rozmów w Abu Zabi była propozycja nowego porozumienia dotyczącego bezpieczeństwa Europy.

Jak ustalił Axios, rosyjscy negocjatorzy przekonywali, że Putin rozpoczął inwazję na Ukrainę, ponieważ ówczesny prezydent USA Joe Biden nie odpowiedział na jego pismo z 2021 roku, w którym przedstawił swoje postulaty dotyczące bezpieczeństwa.

Kushner i Witkoff mieli odpowiedzieć, że od tamtego czasu sytuacja międzynarodowa znacząco się zmieniła. Zaproponowali, by Moskwa przygotowała nowy dokument, który oprócz rosyjskich żądań zawierałby konkretne, wzajemne działania służące deeskalacji i zapewnieniu Europy, że Rosja nie przeprowadzi kolejnej agresji.

Rosja dotychczas sprzeciwiała się udziałowi Europejczyków w negocjacjach pokojowych. Doradca Putina Władimir Miedinski, który przewodniczył rosyjskiej delegacji, oskarżył przywódców części państw europejskich o wprowadzanie Ukraińców w błąd i przyczynianie się do śmierci cywilów.

Miedinski zaznaczył jednocześnie, że Moskwa jest zainteresowana szerszym porozumieniem dotyczącym bezpieczeństwa Europy, które miałoby stanowić część układu kończącego wojnę.

Europa zabiera głos ws. propozycji USA. Porozumienie po zakończeniu wojny?

Administracja Trumpa zamierza równolegle negocjować zakończenie wojny w Ukrainie i nowe zasady bezpieczeństwa między Europą a Rosją. Ewentualne porozumienie dotyczące bezpieczeństwa miałoby jednak wejść w życie dopiero po osiągnięciu umowy pokojowej.

Witkoff podczas spotkania z Putinem. Amerykański wysłannik spotkał się z ostrą krytyką po nazwaniu rosyjskiego przywódcy "humanitarystą". IMAGO/Kristina Solovyova East News

W podobnym tonie wypowiadała się przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która podkreślała przed rozmowami w Abu Zabi, że dyskusja o nowej architekturze bezpieczeństwa powinna rozpocząć się po zakończeniu wojny.

Waszyngton liczy, że dopuszczenie Europejczyków do rozmów pokojowych zwiększy ich gotowość do negocjowania szerszego układu z Rosją.

- Zełenski nie zgodzi się na porozumienie, dopóki nie będzie wiedział, co dalej stanie się z gwarancjami bezpieczeństwa. Putin również chce to wiedzieć - powiedziało jedno ze źródeł portalu.

Stany Zjednoczone zapewniły europejskich partnerów, że nie zawrą porozumienia z Rosją bez zgody Europy i Ukrainy. Waszyngton nie zamierza również przyznawać Moskwie prawa weta wobec decyzji dotyczących bezpieczeństwa kontynentu.

Nieprzewidywalność działań administracji Trumpa sprawia jednak, że europejscy partnerzy podchodzą do tych zapewnień z dużą nieufnością.

Źródło: Axios



