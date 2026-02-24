W skrócie Ukraińskie barwy narodowe zostały użyte do podświetlenia siedzib instytucji Unii Europejskiej w przeddzień rocznicy rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen odwiedziła Kijów i zadeklarowała trwałe wsparcie Europy dla Ukrainy, zarówno finansowe, jak i militarne.

W poniedziałek przy siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli wciągnięto na maszt flagę Ukrainy, a barwy narodowe Ukrainy zostały wyświetlone na jednym z budynków.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"W Kijowie po raz dziesiąty od wybuchu wojny" - napisała Ursula von der Leyen na platformie X, dołączając nagranie, na którym jest witana przez ministra spraw zagranicznych Ukrainy Andrija Sybihę.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej dodała, że jej wizyta ma konkretny cel. "Aby podkreślić nasze trwałe zaangażowanie w sprawiedliwą walkę Ukrainy" - zaznaczyła. "I aby wysłać jasny sygnał zarówno narodowi ukraińskiemu, jak i agresorowi: nie ustąpimy, dopóki nie zostanie przywrócony pokój".

Rozwiń

Gest dla Ukrainy. Unijne instytucje w barwach flagi

We wtorek przypada czwarta rocznica pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Natomiast wcześniej w poniedziałek budynki europejskich instytucji zostały rozświetlone ukraińskimi barwami.

"Dziś wieczorem przyozdabiamy nasze europejskie instytucje barwami Ukrainy" - napisała w poniedziałek Ursula von der Leyen.

"Dwa kolory niosące ducha odwagi. Dwa kolory płonące oporem. Po czterech latach wojny w Rosji na pełną skalę te kolory świecą jaśniej niż kiedykolwiek. Sława Ukrainie!" - dodała szefowa KE.

Przed siedzibą Komisji Europejskiej w Brukseli na maszt wciągnięto flagę Ukrainy. "Aby mogło dumnie wznosić się w sercu naszej Unii, gdzie jest jej miejsce. Pewnego dnia Ukraina będzie bezpieczna. Ukraina będzie wolna. Ukraina będzie częścią naszej europejskiej rodziny" - stwierdziła von der Leyen.

Siedziba Rady Europy w barwach Ukrainy

Także Rada Europy upamiętniła rosyjską inwazję na Ukrainę. "Dziś wieczorem budynek Rady Europy rozświetlił się na niebiesko i żółto w geście solidarności z Ukrainą. UE będzie nadal dążyć do zapewnienia wszechstronnego, sprawiedliwego i trwałego pokoju" - napisano w poniedziałek.

Jak podała we wtorek agencja Ukrinform, z inicjatywy organizacji obywatelskiej Ukraińskie Głosy, na głównym placu Brukseli odbyło się również wydarzenie upamiętniające 1462 dni pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.

Ekspert w ''Gościu Wydarzeń'' o ustawie dotyczącej programu SAFE: Premier zastawił pułapkę na prezydenta Polsat News Polsat News