W skrócie Ukraina uzyskała status kandydata do UE w czerwcu 2022 roku, jednak tempo wymaganych reform spadło ze względu na animozje w parlamencie.

Komisarz UE Marta Kos podkreśliła, że kilkumiesięczne opóźnienia są akceptowalne, lecz w przypadku dalszych przeciągnięć Unia będzie musiała zareagować.

Porównano postępy Ukrainy w reformach do innych krajów kandydujących z Bałkanów Zachodnich, wskazując, że Kijów radzi sobie lepiej mimo trwającej wojny.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Ukraina od lat dąży do członkostwa w Unii Europejskiej. Kijów oficjalnie uzyskał status kandydata w czerwcu 2022 roku. Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Europejska.

Wobec toczącej się wojny z Rosją pojawiły się głosy, że członkostwo Ukrainy w strukturach UE można przyspieszyć. Przedstawiciele Unii dotychczas wskazywali, że zmiany idą zgodnie z planem.

Opublikowany w piątek wywiad portalu Europejska Prawda z komisarz ds. rozszerzenia UE Martą Kos rzuca nowe światło na ewentualną akcesję Ukrainy. Okazuje się, że tempo niezbędnych reform spowolniło z powodu narastających animozji w ukraińskim parlamencie, czyli Radzie Najwyższej.

Wizja szybkiej akcesji Ukrainy do UE oddala się

- W Radzie Najwyższej zasiadają przedstawiciele całego narodu. Dlatego muszą robić to, czego chce naród. Chcę widzieć jedność we wdrażaniu reform i uchwalaniu prawa. Zarówno teraz, jak i w przyszłości. Kiedyś robiliście wielkie rzeczy. Teraz tempo spadło - przyznała komisarz Kos.

Dalej tłumaczyła, że "przystąpienie Ukrainy do UE nie jest zadaniem rządu. To projekt całego narodu ukraińskiego". Komisarz ds. rozszerzenia UE przyznała, że kilkumiesięczne opóźnienia we wdrażaniu reform są akceptowalne. - Jeśli jednak opóźnienia będą się wydłużać, będziemy musieli zareagować - ostrzegła.

Ukraina chce wejść do UE, ale nie tylko ona. Kto ma status kandydata?

Marta Kos wyraziła nadzieję, że Ukraina jest w stanie pokonać kryzys i nadrobić zaległości na drodze do akcesji do UE. Jak nadmieniła, na tle innych stolic Kijów radzi sobie naprawdę dobrze. Jako przykład podała państwa bałkańskie.

- Jeśli porównacie to, co robi Ukraina i państwa Bałkanów Zachodnich, to okaże się, że jesteście o wiele lepsi we wdrażaniu reform, mimo że jesteście w stanie wojny - zaznaczyła słoweńska polityk.

Źródło: Europejska Prawda

Dziemianowicz-Bąk w ''Graffiti'' o rosnącym bezrobociu: Wzrosty wynikają częściowo z sezonu. Mamy za sobą ciężką zimę Polsat News Polsat News