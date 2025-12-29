W skrócie Walerij Załużny rozważa rezygnację z funkcji ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii i możliwy powrót do Kijowa.

Generał rozmawiał z prezydentem Zełenskim o różnych propozycjach, w tym objęciu stanowiska premiera lub szefa Biura Prezydenta, ale nie był nimi zainteresowany.

Wśród potencjalnych ścieżek kariery wymienia się objęcie stanowiska ambasadora w USA, powrót na stanowisko Naczelnego Dowódcy lub możliwy udział Załużnego w wyborach prezydenckich.

Były dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walerij Załużny, który obecnie pełni funkcję ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii, przygotowuje się do odejścia ze stanowiska na początku stycznia - donosi Radio NV, powołując się na swoje źródła.

Załużny wróci do Kijowa? Kilka scenariuszy

Według źródeł Załużny już kilka tygodni temu podczas pobytu w Kijowie przedstawił swoje stanowisko prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu.

Załużny i Zełenski mieli wówczas omówić kilka scenariuszy, co do przyszłości generała - od objęcia przez wojskowego stanowiska premiera po szefa Biura Prezydenta. Załużny - według źródeł - nie był jednak zainteresowany żadną z tych ról.

Rozmówcy radia zdradzili, że od pewnego czasu generał rozważa objęcie stanowiska ambasadora w Stanach Zjednoczonych lub powrót na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. Zaznaczono jednak, że na razie w tej sprawie nie zapadły żadne decyzje.

"Prawdopodobnie Załużny chce wrócić do Kijowa, może ogłosić to już 4-5 stycznia przyszłego roku, jeśli nic nie wpłynie na jego decyzję" - zaznaczył jeden z rozmówców.

Walerij Załużny ze sporym poparciem Ukraińców

Przypomnijmy, że Walerij Załużny został odwołany ze stanowiska Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy 8 lutego 2024 roku.

Generał Załużny informował wówczas, że odbył "ważną i poważną rozmowę" z ukraińskim przywódcą i że podjęto decyzję o zmianie taktyki i strategii na polu walki. "Zadania na rok 2022 różnią się od zadań na rok 2024. Dlatego też wszyscy muszą się zmienić i dostosować do nowych realiów. Aby także wspólnie zwyciężać" - napisał.

"Spotkałem się z generałem Walerijem Załużnym. Podziękowałem mu za dwa lata obrony Ukrainy. Rozmawialiśmy o tym, jakiego rodzaju odnowy potrzebują Siły Zbrojne Ukrainy. Rozmawialiśmy również o tym, kto mógłby stanąć na czele odnowionych Sił Zbrojnych Ukrainy" - przekazał wówczas Zełenski.

Trzy miesiące później, 9 maja, generał został mianowany ambasadorem Ukrainy w Wielkiej Brytanii.

W mediach w ostatnim czasie pojawiły się spekulacje, że generał może przygotowywać się do startu w wyborach parlamentarnych w Ukrainie. - Załużny nie myśli o żadnych wyborach i do żadnych się nie przygotowuje. Niezależnie od tego, jak wiele razy media będą o tym mówić, jego stanowisko jest jasne i niezmienne - mówiła w październiku współpracująca z Załużnym Oksana Torop.

Według sondaży w przypadku wyborów prezydenckich to właśnie generał Załużny jest głównym rywalem Wołodymyra Zełenskiego. Z sierpniowych badań grupy Rating wynika, że to obecnie urzędująca głowa państwa uzyskałaby 31 proc. poparcia, a Walerij Załużny - 25 proc.

Miesiąc wcześniej ta sama pracownia opublikowała ranking zaufania do ukraińskich liderów. Okazało się, że największym uznaniem w oczach społeczeństwa cieszy się były Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, a na drugim miejscu jest prezydent Ukrainy, któremu ufa 67 proc. respondentów.

- To być może przyszłość Ukrainy - mówił w listopadzie dr Jakub Olchowski, pytany przez Interię o Walerija Załużnego. Ekspert ocenił, że generał jest "solą w oku" otoczenia Wołodymyra Zełenskiego, a w Ukrainie już ruszyła nieformalna kampania wyborcza.

