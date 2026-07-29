W skrócie Siergiej Ławrow stwierdził, że cały "cywilizowany" świat jest przeciwko Rosji.

Według rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Zachód liczy na strategiczną porażkę Rosji i rozważa negocjacje pod warunkiem wprowadzenia sił pokojowych na Ukrainę.

Ławrow określił państwa bałtyckie jako główne "głowice bojowe" Zachodu i skrytykował decyzję Litwy dotyczącą broni nuklearnej.

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Szef rosyjskiego MSZ przyznał, że obecna sytuacja międzynarodowa jest "poważna", a państwa zachodnie liczą na strategiczną porażkę Rosji w wojnie z Ukrainą. - Nasze główne kanały telewizyjne pokazują wszystko, co knuje Zachód. Być może każdy musi to zobaczyć, aby zrozumieć, że sytuacja jest poważna. Prezydent tego nie ukrywa. Cały tak zwany "cywilizowany" świat zwrócił się przeciwko nam - stwierdził Ławrow.

Według niego Zachód rozważa wznowienie negocjacji z Moskwą, jednak ich warunkiem miałoby być zawieszenie broni i rozmieszczenie na Ukrainie sił pokojowych pod dowództwem Wielkiej Brytanii i Francji.

Taką propozycję określił on jako "ultimatum" stawiane Rosji. Jak zaznaczył, Kreml nie może na nią przystać, ponieważ oznaczałoby to utrzymanie się przy władzy "reżimu w Kijowie".

Ławrow o państwach bałtyckich: Głowice bojowe

Rosyjski minister spraw zagranicznych stwierdził również, że Zachód prowadzi obecnie wojnę z Rosją "za pośrednictwem Ukrainy". W tym kontekście wymienił przede wszystkim Wielką Brytanię, a w mniejszym stopniu również Stany Zjednoczone.

Według niego przejawia się to zwłaszcza w "zalewaniu Ukrainy zaawansowaną bronią i ogłaszaniu, że zamierzają wyprodukować nowe, śmiercionośne i zaawansowane technologicznie systemy przeciwrakietowe specjalnie dla Ukrainy". - Coś takiego nigdy wcześniej nie miało miejsca - stwierdził.

Ławrow uderzył również w państwa bałtyckie i skrytykował ostatnią decyzję Litwy o zniesieniu zakazu stacjonowania na jej terytorium broni nuklearnej. - To właśnie państwa bałtyckie są obecnie głównymi "głowicami bojowymi", które (kraje zachodnie - red.) kierują przeciwko nam, znając "wybuchowy charakter" Estończyków - powiedział.





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