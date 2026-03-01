Wojna w Ukrainie
Ukraińskie wojsko ogłasza przełom. "Udaremniliśmy plany wroga"

Siły Powietrzne armii Ukrainy poinformowały o przełomie na linii frontu. Ukraińscy żołnierze przerwali obronę Rosji na kierunku Ołeksandriwki. "Plany wroga dotyczące dalszej ofensywy zostały udaremnione. W ten sposób otwarliśmy także przyczółek dla taktycznego natarcia własnych jednostek" - przekazało wojsko w komunikacie.

Eksplozja powodująca intensywne kłęby dymu na otwartym terenie po lewej stronie oraz żołnierze ukrywający się przy umocnieniach z worków z piaskiem i betonowych bloków po prawej stronie.
Wojna w Ukrainie. Ukraińskie wojsko ogłasza przełom na kierunku OłeksandriwkiSiły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy / Facebookmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały o przerwaniu rosyjskiej obrony na kierunku Ołeksandriwki.
  • W trakcie operacji ukraińscy żołnierze zniszczyli rosyjskie fortyfikacje, siłę żywą oraz miejsca przechowywania amunicji.
  • Ukraina odzyskała kontrolę nad 400 km kw. terytorium i ośmioma miejscowościami na tym kierunku, a sukcesy zbiegły się z problemami Rosji dotyczącymi systemu Starlink i zakazu korzystania z Telegrama.
O udanej operacji 132. Samodzielnego Batalionu Rozpoznawczego należącego do wojsk powietrzno-desantowych Sił Zbrojnych Ukrainy ukraińskie wojsko poinformowało w mediach społecznościowych.

Jak wskazano w komunikacie, ukraińskim żołnierzom udało się przełamać linię frontu na kierunku Ołeksandriwki. "W trakcie operacji zniszczono wrogie fortyfikacje ogniowe, siły żywe oraz miejsca, w których okupanci przechowywali amunicję" - przekazano.

Wojna w Ukrainie. Ukraińska armia ogłasza przełom

"Dzięki profesjonalnym działaniom jednostek rozpoznawczych, plany wroga dotyczące dalszej ofensywy zostały udaremnione. W ten sposób otwarliśmy także przyczółek dla taktycznego natarcia własnych jednostek" - wskazano.

    Informacja o przełamaniu obrony Rosjan w tym regionie to kolejny z serii sukcesów na froncie, o których donosi ukraińskie wojsko. Kilka dni wcześniej strona ukraińska informowała o innych znaczących dokonaniach.

    "Nasi żołnierze nie tylko utrzymują obronę, ale także z powodzeniem działają w operacji ofensywnej. Do końca stycznia tego roku grupa DSHW i jednostki z nią sprzymierzone odzyskały kontrolę nad 400 km kw. terytorium i ośmioma miejscowościami na kierunku Ołeksandriwka" - przekazał naczelny dowódca Ołeksandr Syrski.

    Ukraińskie sukcesy na froncie zbiegły się w czasie z doniesieniami o problemach Rosji w zarządzaniu działaniami bojowymi związanymi z ograniczeniem dostępu do systemu satelitarnego Starlink oraz o wprowadzonym zakazie korzystania z komunikatora Telegram.

