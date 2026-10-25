W skrócie Pięć osób zostało rannych w wyniku ataku ukraińskich dronów na zakład przemysłowy w Kraju Permskim, o czym poinformował gubernator Dmitrij Machonin.

Dzień wcześniej gubernator obwodu omskiego Witalij Chocenko przekazał informację o intensywnym ataku dronów na tamtejszy kompleks przemysłowy i wprowadzeniu stanu gotowości.

Ukraińskie media podały, że w wyniku ataku dronów wybuchł pożar w kombinacie petrochemicznym Togliattikauczuk w obwodzie samarskim.

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O nalocie w Kraju Permskim powiadomił gubernator Dmitrij Machonin za pośrednictwem wspieranego przez państwo komunikatora MAX. Szef regionalnej administracji nie podał szczegółów dotyczących skali zniszczeń.

To kolejny atak sił ukraińskich w tej części Rosji, oddalonej o około 1,5 tys. km od granicy rosyjsko-ukraińskiej. Na początku października prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o uderzeniu na dwie rosyjskie rafinerie i poligon wojskowy w Kraju Permskim oraz obwodach samarskim i astrachańskim.

Rosja. Ukraińcy uderzyli w kompleks przemysłowy w Omsku

W sobotę gubernator obwodu omskiego Rosji Witalij Chocenko poinformował o intensywnym ataku dronów na kompleks przemysłowy w Omsku - podała agencja Reutera, dodając, że chodzi o ukraińskie bezzałogowce. Omsk leży w odległości ponad 2,8 tys. km od stolicy Ukrainy, Kijowa.

"Siły obrony powietrznej odpierają ataki wrogich dronów; bezzałogowce przeciwnika dotarły do północnego węzła przemysłowego. Na miejscu pracują służby ratunkowe" - napisał szef władz regionu na Telegramie. Dodał, że w całym obwodzie obowiązuje stan podwyższonej gotowości.

Biuro prasowe Chocenki przekazało, że mieszkańcy powinni liczyć się z zakłóceniami w działaniu mobilnego internetu.

Reuters podkreślił, że rosyjskie władze nie przekazały, czy atak spowodował jakiekolwiek straty lub zniszczenia.

Wojna w Ukrainie. Ataki na rosyjski przemysł

Omsk jest ważnym ośrodkiem przemysłowym południowo-zachodniej Syberii, znajduje się tam m.in. największa w Rosji rafineria ropy naftowej, którą obsługuje spółka Gazprom Nieft.

Według rosyjskich danych w Omsku przetwarza się ok. 440 tys. baryłek ropy dziennie. Miejscowy kompleks to jeden z ważniejszych zakładów, jeśli chodzi o dostawy paliw na rynek wewnętrzny.

Wcześniej w sobotę ukraińskie media podały, powołując się na rosyjskie kanały monitorujące, że po ataku dronów płonie kombinat petrochemiczny w Togliatti w obwodzie samarskim, w europejskiej części Rosji. Celem ataku były zakłady Togliattikauczuk, które produkują kauczuk syntetyczny, surowce chemiczne oraz dodatki do benzyny.



