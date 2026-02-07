W skrócie Ukraińskie drony uderzyły w zakład produkujący komponenty paliwa rakietowego w regionie Tweru na zachodzie Rosji.

Precyzyjne uderzenie miało miejsce w magazynie ropy naftowej w rosyjskim regionie saratowskim, trafiono także kilka obiektów operacyjnych na terenach okupowanych przez Rosję.

Rosja minionej nocy przeprowadziła zmasowany atak na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, uszkadzając podstacje, linie elektroenergetyczne i elektrownie cieplne.

Ukraińskie drony uderzyły w zakład produkujący komponenty paliwa rakietowego w regionie Tweru na zachodzie Rosji - przekazał przedstawiciel ukraińskiej służby bezpieczeństwa (SBU).

Urzędnik doprecyzował, że na miejscu produkowano komponenty do paliwa rakietowego dla rosyjskich pocisków manewrujących X-55 i X-101, a także inne elementy do paliwa lotniczego i diesla.

Wojna w Ukrainie. Ukraina uderzyła w infrastrukturę

"Nawet tymczasowe wyłączenie (zakładu - red.) utrudnia produkcję paliwa rakietowego i zmniejsza zdolność wroga do utrzymania ostrzału naszych miast" - poinformował ukraiński urzędnik.

Jak przekazał z kolei Sztab Generalny Ukrainy precyzyjne uderzenie odnotowano również w magazynie ropy w rosyjskim regionie saratowskim, położonym nieopodal miasta Bałaszów.

Z komunikatu, zamieszczonego na Telegramie, wynika również, że trafionych dodatkowo zostało kilka obiektów operacyjnych, odpowiadających za obsługę dronów, położonych na terenie okupowanym przez Rosjan.

Wojna w Ukrainie. Ataki w cieniu rozmów pokojowych

Minionej nocy Rosja znów przeprowadziła zmasowany atak na infrastrukturę energetyczną Ukrainy.

"Rosyjscy zbrodniarze przeprowadzili kolejny zmasowany atak na obiekty energetyczne Ukrainy. Uderzono w podstacje oraz napowietrzne linie (o napięciu) 750 kV i 330 kV - kluczowe elementy ukraińskiej sieci energetycznej. Wróg zaatakował także obiekty produkcyjne: elektrownie cieplne w miejscowościach Bursztyn i Dobrotwór" - napisał w mediach społecznościowych ukraiński wicepremier i minister energetyki Denys Szmyhal.

Przypomnijmy, że w tym tygodniu odbyły się rozmowy pomiędzy delegacjami Ukrainy, Rosji i USA. Spotkanie w Abu Zabi nie przyniosło jednak większego przełomu, jednak Kijów i Moskwa zgodziły się na pierwszą od kilku miesięcy wymianę jeńców.

W sobotę Wołodymyr Zełenski przekazał, że USA zaproponowały rosyjskim i ukraińskim delegacjom spotkanie za tydzień w Miami, na co Kijów wyraził już zgodę. Kreml nie wystosował jak dotąd odpowiedzi.

Źródło: Reuters

