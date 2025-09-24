Ukraińskie drony nad Morzem Czarnym. Są ofiary śmiertelne
Ukraińska armia przeprowadziła atak dronowy na Noworosyjsk nad Morzem Czarnym. W mieście doszło do eksplozji, zniszczone jest kilka budynków. Lokalne władze rosyjskie informują o ofiarach śmiertelnych. Z kolei armia rosyjska uderzyła w poligon jednej z jednostek szkoleniowych wojsk lądowych Ukrainy. Są doniesienia o zabitych i rannych.
W skrócie
- Ukraińska armia przeprowadziła atak dronowy na port w Noworosyjsku.
- Lokalne władze rosyjskie przekazały, że w nalocie uszkodzone zostały budynki mieszkalne i restauracje.
- W ataku zginęły co najmniej dwie osoby. Są doniesienia o rannych
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Ukraińska armia przeprowadziła atak z wykorzystaniem dronów na miasto Noworosyjsk w Kraju Krasnodarskim nad Morzem Czarnym - przekazał portal BBC. Lokalne władze rosyjskie informują o dwóch ofiarach śmiertelnych i trzech osobach rannych.
Komunikat o ataku dronów i jego skutkach zamieścił w komunikatorze Telegram gubernator Kraju Krasnodarskiego Wieniamin Kondratiew. Poinformował również o uszkodzeniu kilku budynków mieszkalnych i restauracji.
O przeprowadzeniu uderzenia donoszą także ukraińskie kanały na Telegramie, twierdząc, że jego celem był port w Noworosyjsku. Zniszczenia w samym mieście mają być skutkiem działania rosyjskiej obrony przeciwlotniczej i zestrzeleń bezzałogowców nad dzielnicami mieszkalnymi.
Pojawiły się również doniesienia o dronach morskich widzianych w dokach Noworosyjsku. Jedno z nagrań uchwyciło podwodną jednostkę zbliżającą się do portu, która została ostrzelana i eksplodowała.
Wojna w Ukrainie. Noworosyjsk zaatakowany dronami
Port w Noworosyjsku jest obecnie główną bazą rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. W 2022 roku Rosja wycofała tam większość okrętów z bazy w Sewastopolu na okupowanym Krymie w obawie przed ukraińskimi atakami rakietowymi i dronowymi, także z wykorzystaniem dronów morskich. Mimo tego, port w Noworosyjsku i jego instalacje, w tym terminal naftowy, były już atakowane przez morskie bezzałogowce Ukrainy.
Z redy portu w Noworosyjsku flota rosyjska regularnie przeprowadza ostrzały Ukrainy z wykorzystaniem pocisków manewrujących Kalibr.
W ostatnich tygodniach Ukraina zintensyfikowała ataki na Noworosyjsk, a jej wywiad wojskowy poinformował, że 11 września zaatakował statek rosyjskiej floty czarnomorskiej przy użyciu drona produkcji krajowej.
Wojna w Ukrainie. Rosjanie uderzyli w poligon
W środę armia rosyjska uderzyła w środę w poligon jednej z jednostek szkoleniowych wojsk lądowych Ukrainy. Według portali społecznościowych do zdarzenia doszło w obwodzie czernihowskim w północnej części kraju.
"Dziś, 24 września, wróg przeprowadził kombinowany atak na teren jednego z ośrodków szkoleniowych Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy. Wśród użytych środków rażenia znalazły się dwie rakiety balistyczne Iskander" - podało dowództwo wojsk lądowych.
"W wyniku bezpośredniego trafienia w schron, pomimo podjętych środków bezpieczeństwa, niestety, nie udało się całkowicie uniknąć strat wśród personelu. Na miejscu działają odpowiednie służby ratunkowe. Rannym niezwłocznie udzielana jest wszelka niezbędna pomoc medyczna" - przekazano w komunikacie.
Armia nie ujawniła, ilu żołnierzy zginęło ani ilu zostało rannych w następstwie ataku.