Ukraińskie drony nad Krymem. Wybuchy w pobliżu wojskowych lotnisk

W skrócie W wyniku nocnego ataku ukraińskich dronów na Krymie zginęły cztery osoby i dziesięć zostało rannych.

Eksplozje słyszano w pobliżu wojskowych lotnisk Belbek, Saki i Gwardijśke, a alarm w Sewastopolu trwał prawie pięć godzin.

Ukraińskie siły w ostatnich miesiącach coraz częściej przeprowadzają ataki na cele na Krymie i w głębi Rosji.

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W nocy ze środy na czwartek nad okupowanym przez Rosję Krymem doszło do kolejnego ataku z użyciem ukraińskich bezzałogowców. Jak informują ukraińskie media, eksplozje słyszano w okolicach Symferopola i Sewastopola.

Lokalni mieszkańcy relacjonowali w mediach społecznościowych, że wybuchy rozlegały się m.in. w pobliżu lotnisk wojskowych Belbek, Saki oraz Gwardijśke, wykorzystywanych przez okupacyjne rosyjskie siły zbrojne.

Ukraiński atak dronowy na Krym. Rosyjskie władze okupacyjne informują o ofiarach

Mianowany przez Moskwę przywódca okupowanego Krymu Siergiej Aksjonow poinformował, że w wyniku ataku na niemieszkalną część Symferopola zginęły cztery osoby, a dziesięć zostało rannych.

Okupant nie sprecyzował jednak, jakie obiekty zostały trafione przez drony.

Z kolei mianowany przez Rosję gubernator Sewastopola Michaił Razwożajew przekazał, że rosyjska obrona przeciwlotnicza miała zestrzelić ponad 20 bezzałogowców.

Według jego relacji szczątki dronów uszkodziły kilka budynków. Nie informował jednak o ofiarach w mieście.

Atak dronów na Krym. Alarm w Sewastopolu trwał niemal pięć godzin

Jak podają ukraińskie media, w Sewastopolu alarm lotniczy obowiązywał przez blisko pięć godzin.

Krym pozostaje jednym z najważniejszych rosyjskich zapleczy logistycznych i wojskowych w wojnie przeciwko Ukrainie. Na okupowanym nielegalnie półwyspie znajdują się lotniska wojskowe, bazy marynarki wojennej, magazyny oraz infrastruktura wykorzystywana przez rosyjską armię. Z tego powodu obiekty na Krymie regularnie stają się celem ukraińskich ataków.

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Atak na ten obszar nastąpił zaledwie dzień po serii ukraińskich uderzeń na północnym zachodzie Rosji. W środę drony zaatakowały m.in. okolice Petersburga i port wojenny w Kronsztadzie, gdzie według ukraińskich źródeł trafiona została korweta rakietowa Bojkij.

Celem ataku był również terminal naftowy w Petersburgu oraz zakład związany z produkcją uzbrojenia w obwodzie tambowskim.

W ostatnich miesiącach ukraińskie siły coraz częściej przeprowadzają operacje wymierzone w cele położone setki kilometrów od linii frontu. Oprócz okupowanego Krymu celem takich ataków są również lotniska wojskowe, zakłady zbrojeniowe i infrastruktura energetyczna znajdująca się na terytorium Rosji.

Źródło: UNIAN





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