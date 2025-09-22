Ukraina Rosja
Ukraińskie drony nad Krymem. Uderzono w wybrane miejsca, pierwszy taki atak

Wojciech Barański

Ukraińskie drony zaatakowały w niedzielę sanatorium Foros znajdujące się na okupowanym przez Rosjan Krymie. W wyniku ataku śmierć poniosły trzy osoby, a 16 zostało rannych. Oprócz tego pierwszy raz w historii przeprowadzono uderzenie na rosyjskie amfibie Be-12 "Czajka". Według ukraińskich służb dwie maszyny zostały całkowicie zniszczone.

  • Ukraińskie drony zaatakowały sanatorium Foros na okupowanym Krymie, powodując śmierć trzech osób i raniąc 16.
  • Jednocześnie po raz pierwszy zaatakowano i zniszczono rosyjskie amfibie Be-12 "Czajka" oraz uszkodzono śmigłowiec Mi-8.
  • Rosyjskie władze oraz media stanowczo określiły atak jako "akt terroryzmu".
W niedzielę ukraińskie jednostki przeprowadziły udany atak dronów na okupowanym Krymie. Jak podała agencja Unian, bezzałogowce uderzył w sanatorium Foros. Uszkodzony został budynek pensjonatu Terleckiego, a także placówka oświatowa w jednej z pobliskich miejscowości.

Ukraińcy zaatakowali Rosjan na Krymie. Byli tam "ważni goście"

- Niestety, są zabici i ranni. W tej chwili liczba ofiar wynosi około 15 osób, a informacje o zabitych są wyjaśniane - powiedział rządzący okupowanym Krymem Serhij Aksjonow. Prokremlowska agencja TASS, powołując się na rosyjski MON, przekazała później, że śmierć poniosły trzy osoby, a 16 zostało rannych.

    Według rosyjskich mediów podczas ataku w sanatorium znajdowali się "ważni goście". Świadczyć ma o tym zamknięcie tamtejszej restauracji na "specjalne potrzeby".

    W tym samym czasie po raz pierwszy w historii żołnierze z oddziału specjalnego GUR Ministerstwa Obrony Ukrainy "Primorye" zaatakowali dronami rosyjskie amfibie Be-12 "Czajka" stacjonujące na Krymie.

    Jak twierdzi ukraiński wywiad, maszyny zostały zniszczone. Razem z nimi uszkodzeniu uległ także rosyjski śmigłowiec Mi-8.

    Wojna w Ukrainie. Maria Zacharowa reaguje na atak: Kolejny akt terroryzmu

    Do sprawy odniosła się rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. Jej zdaniem niedzielny atak był "kolejnym aktem terroryzmu ze strony reżimu kijowskiego".

      - Całe NATO i UE, które poszukują źródła agresji na kontynencie europejskim, muszą spojrzeć w lustro, aby je zobaczyć. Są pulsem destabilizacji i rozprzestrzeniania się terroryzmu w Europie, sponsorują reżim w Kijowie i zaopatrują go w broń - powiedziała.

      Jak donosi prokremlowski TASS, placówka edukacyjna została doszczętnie zniszczona. Uszkodzeniu uległa również znajdująca się tam biblioteka.

