W skrócie Rosyjskie zasoby militarne i gospodarcze mogą wystarczyć do 2028 roku, jeśli obecne trendy się utrzymają.

Według ukraińskich i zachodnich szacunków Rosja traci obecnie miesięcznie około sześć tysięcy więcej żołnierzy niż udaje się jej zrekrutować.

Rosja rekompensuje niedobory personelu sprowadzaniem zagranicznych żołnierzy, w tym obywateli Korei Północnej.

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Obecną i przyszłą sytuację rosyjskich wojsk ocenił szef Służby Wywiadu Wojskowego Ukrainy (HUR) generał porucznik Oleg Iwaszczenko. W jego ocenie jeżeli aktualne trendy się utrzymają, Rosji wkrótce skończą się zasoby niezbędne do prowadzenia wojny.

- Rosja dysponuje zasobami militarnymi i gospodarczymi na przyszły rok, ale według naszych szacunków wyczerpią się one do 2028 roku - zapewnił wojskowy.

Wojna w Ukrainie. Rosji kończy się czas? Szef HUR pokazał dane

Iwaszczenko poparł swoje twierdzenie konkretnymi danymi, które udało się zebrać ukraińskim wojskowym. - Rosja pozyskuje około tysiąca nowych rekrutów dziennie, czasami 1200. Ale spójrzcie na te liczby. Wczoraj wyeliminowaliśmy 1410, przedwczoraj - 1551. Z tego 835 osób, czyli około 60 procent, zginęło w bitwie - przekazał.

Według podanych przez niego informacji odsetek zabitych utrzymywał się na podobnym poziomie przez cały tydzień. Jak zauważyli dziennikarze ukraińskiego portalu UNIAN, oznacza to, że stosunek ofiar śmiertelnych do rannych jest najwyższy w historii konfliktów zbrojnych.

Dziennik podkreślił, że szacunki te co do zasady zgadzają się z danymi przekazywanymi przez zachodnie agencje, które oceniają, że w skali miesiąca Rosja traci o ok. sześć tysięcy żołnierzy więcej niż pozyskuje.

W tym kontekście kluczowe jest wykorzystanie na polu bitwy najnowszych technologii. W momencie, w którym na froncie walka toczy się w dużym stopniu z wykorzystaniem dronów, konflikty stają się coraz bardziej śmiercionośne.

Rosja - Ukraina. Ogromne straty po stronie Moskwy

Strona ukraińska podaje, że łączne straty Rosjan od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie sięgnęły 1 502 390 żołnierzy. Niezależne szacunki Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) wskazują nieco niższą liczbę - 1,4 miliona wyeliminowanych żołnierzy, z czego ok. 450 tys. straciło życie.

Szef HUR ocenia, że kolejne półtora roku walk przyniosłoby Rosji dodatkowe 766 tys. ofiar (459 tys. zabitych i 306 tys. rannych). - Morale jest bardzo niskie, nikt nie chce walczyć. Nastrój wśród Rosjan jest przygnębiający: większość ludzi tak naprawdę nie chce wojny - przekonywał generał.

Jak dodał wojskowy, rosyjscy generałowie zwrócili się do Putina z prośbą o wysłanie dodatkowych 800 tys. żołnierzy. - W rzeczywistości armia jest w stanie przyjąć jednocześnie - czyli zmobilizować, wyposażyć, wyżywić, wyszkolić i zintegrować - nie więcej niż 300-500 tys. nowych rekrutów - przekazał.

Również Ukraina ponosi na polu bitwy zauważalne straty. Według szacunków CSIS łączna liczba ofiar (zabitych i rannych) wynosi od 525 tys. do 625 tys. osób.

Ukraiński wywiad pokazał dane. Chodzi o obcokrajowców na froncie

Jedną z taktyk stosowanych przez rosyjskie władze, aby zrekompensować niedobory personelu, jest sprowadzanie zagranicznych żołnierzy. Według szacunków HUR, Rosja zwerbowała już w ten sposób ponad 28 tys. osób.

- Pracujemy nad powstrzymaniem tego procesu, przekazując informacje stosownym służbom. Prowadzimy również działania niekinetyczne, informując ludność w odpowiednich krajach - wyjaśnił Iwaszczenko.

Jedną z najistotniejszych grup, o których obecności na froncie regularnie donoszą media, są obywatele Korei Północnej. - Obecnie w obwodzie kurskim w Rosji przebywa około ośmiu tys. północnokoreańskich żołnierzy. Według naszych danych wywiadowczych ich liczba może wzrosnąć do około 50 tys. - powiedział szef HUR.

Źródło: UNIAN



