Ukraiński weteran krytycznie o danych wojska. "Należy z tym skończyć"

Według najnowszego raportu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, łączne straty Rosji od początku inwazji w 2022 roku wynoszą około 1 248 560 żołnierzy. Statystyki te obejmują zarówno zabitych, jak i rannych w wyniku działań wojennych. Bohdan Krotewycz uważa jednak, że rzeczywiste liczby są znacznie niższe.

W rozmowie z Deutsche Welle, Krotewycz odwołał się do danych publikowanych przez organizacje praw człowieka, serwisy OSINT oraz stację BBC. Według przywołanych przez niego źródeł, liczba poległych po stronie rosyjskiej była szacowana na około 155 tysięcy osób.

Należy jednak dodać, że wskazane źródła publikują jedynie poległych potwierdzonych nekrologami. Do wielu rosyjskich rodzin nie docierają jednak pełne informacje. Rodziny skarżą się w niezależnych rosyjskich mediach, że nie mają żadnego kontaktu ze swoimi bliskimi, ani informacji o ich ewentualnej śmierci podczas walk.

Wojna w Ukrainie. Żołnierz "Azowa" o stratach Rosjan

Wojskowy przedstawił także własną kalkulację, uwzględniającą margines błędu oraz liczbę osób zaginionych.

- Pomylili się, z moich kalkulacji wychodzi 500 tysięcy, ale nie milion - wyjaśnił.

Zdaniem Krotewycza, forsowanie teorii o zlikwidowaniu 50 tysięcy żołnierzy przeciwnika w ciągu jednego miesiąca jest zadaniem niewykonalnym i nieprzystającym do rzeczywistości frontowej.

Ukraiński wojskowy o błędnych założeniach oficerów

Były szef sztabu "Azowa" podkreślił także, że opieranie strategii na przekonaniu o rychłym wyczerpaniu się rosyjskich zasobów ludzkich jest błędem. Według niego historia i obecna sytuacja wskazują, że Rosja nie zakończy działań wojennych wyłącznie z powodu wysokich strat w ludziach.

- Liczenie, kiedy Rosjanom zabraknie zapasów, jest generalnie błędnym podejściem i powinniśmy z tego zrezygnować - stwierdził.

Kim jest Bohdan Krotewycz?

Bohdan Oleksandrowicz Krotewicz, pseudonim "Tawr", to urodzony w 1993 roku ukraiński oficer, były szef sztabu 12. Brygady Gwardii Narodowej Ukrainy "Azow".

Pochodzący z Krymu żołnierz od lat zaangażowany jest nie tylko w działalność wojskową, ale także polityczną. W trakcie tzw. Rewolucji Godności w 2014 roku był członkiem organizacji Prawy Sektor.

Następnie wstąpił do tworzącej się formacji "Azow", z którą wyjechał na działania bojowe w ramach tzw. operacji antyterrorystycznej w Donbasie.

W trakcie pełnoskalowej wojny dowodził m.in. sztabem obrony Mariupola. W niewoli spędził blisko cztery miesiące, wracając do kraju we wrześniu 2022 roku w ramach wymiany.

W lutym 2025 roku zakończył służbę i zrezygnował ze stanowiska.

