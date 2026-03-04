Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

"Ukraiński szantaż". Spór o kluczowy rurociąg zaostrza się, Kreml grzmi

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

- Nabywcy naszej ropy, tacy jak Węgry i Słowacja, są teraz szantażowani przez reżim w Kijowie - stwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, odnosząc się do wstrzymania dostaw przebiegającym przez Ukrainę rurociągiem Przyjaźń. Ta kwestia ma być tematem środowego spotkania Władimira Putina z szefem węgierskiej dyplomacji Peterem Szijjarto.

"Ukraiński szantaż". Spór o kluczowy rurociąg zaostrza się, Pieskow nie przebierał w słowach
Rosja grzmi ws. rurociągu Przyjaźń, w tle spięcie Węgier i Słowacji z UkrainąMONIKA SKOLIMOWSKA / DPA / AFP / Global Images Ukraine / Contributor / Pier Marco TaccaGetty Images

W skrócie

  • Kreml zarzuca Ukrainie szantaż związany z blokowaniem dostaw ropy rurociągiem Przyjaźń do Węgier i Słowacji.
  • Węgierski rząd twierdzi, że Ukraina celowo wstrzymuje tranzyt ropy, podczas gdy Kijów zapewnia, że prowadzone są prace remontowe.
  • Węgry i Słowacja w odpowiedzi uwolniły rezerwy ropy, wstrzymały dostawy paliwa i energii do Ukrainy, a Węgry zagroziły blokadą sankcji i unijnej pożyczki dla Kijowa.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Nabywcy naszej ropy, tacy jak Węgry i Słowacja, są teraz szantażowani przez reżim w Kijowie. Chodzi o szantaż związany z celowym blokowaniem dostaw ropy rurociągiem Przyjaźń. Oczywiście dzisiaj o tym porozmawiamy - powiedział Dmitrij Pieskow.

Przekazał też, że Rosja nie otrzymała od krajów europejskich próśb o wznowienie dostaw energii w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie, w tym zablokowaniem przez Teheran kluczowej dla transportu surowców energetycznych cieśniny Ormuz.

W środę w Moskwie stawi się Peter Szijjarto, szef węgierskiej dyplomacji. Polityk ma spotkać się z Władimirem Putinem.

Wojna w Ukrainie. Węgry i Słowacja "szantażowane", Rosja grzmi

We wtorek Władimir Putin przeprowadził rozmowę telefoniczną z premierem Węgier Viktorem Orbanem, podczas której politycy omówili: eskalację napięć na Bliskim Wschodzie, wojnę Rosji przeciw Ukrainie oraz dostępność rosyjskich surowców energetycznych.

Pod koniec stycznia transport rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń, biegnącym przez terytorium Ukrainy, został wstrzymany po uszkodzeniu infrastruktury energetycznej w rosyjskim ataku.

Zobacz również:

Ukraińskie MSZ reaguje na groźby ze strony Węgier i Słowacji
Świat

Ukraina grzmi o groźbach z Węgier i Słowacji. Sytuacja eskaluje

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz

    Kijów podkreśla, że ropociąg jest remontowany, jednak Budapeszt twierdzi, że ukraińskie władze celowo wstrzymują tranzyt, a rurociąg jest w pełni operacyjny.

    Wcześniej w tym tygodniu Orban opublikował zdjęcia satelitarne, które miały udowodnić, że ropociąg jest sprawy. Ukraiński minister energetyki Denys Szmyhal odpowiedział we wtorek, że uszkodzeń wyposażenia rurociągu Przyjaźń nie widać z zewnątrz.

    Spięcie między Węgrami, Słowacją i Ukrainą. Chodzi o rurociąg Przyjaźń

    Budapeszt zarzuca stronie ukraińskiej "energetyczny szantaż", którego celem miałoby być podwyższenie cen energii przed kwietniowymi wyborami parlamentarnymi na Węgrzech i doprowadzenie do wygranej opozycyjnej partii TISZA, od miesięcy cieszącej się przewagą w niezależnych sondażach.

    W reakcji na wstrzymanie dostaw ropy Węgry i Słowacja uwolniły strategiczne rezerwy tego surowca i wstrzymały dostarczanie oleju napędowego do Ukrainy. Ponadto władze w Bratysławie zawiesiły dostawy energii elektrycznej do Ukrainy, a Węgry zagroziły podjęciem podobnej decyzji.

    Rząd węgierski zapowiedział też, że do czasu wznowienia transportu ropy będzie blokować 20. pakiet sankcji UE wobec Rosji oraz unijną pożyczkę dla Kijowa o wartości 90 mld euro.

    Zobacz również:

    Premier Węgier Viktor Orban i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
    Wojna w Ukrainie

    Ukraina miała propozycję dla Orbana. "Węgry wybrały szantaż"

    Paulina Eliza Godlewska
    Paulina Eliza Godlewska
    Bosak w "Graffiti" o programie SAFE: Nie mogę go poprzećPolsat News

    Najnowsze