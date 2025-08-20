Zakończenie wojny w Ukrainie jest niemożliwe bez bezpośredniego spotkania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem - uważa Fedir Wenisławski, deputowany partii Sługa Narodu do ukraińskiego parlamentu.

W rozmowie z stacją radiową NV przewodniczący parlamentarnej podkomisji ds. bezpieczeństwa państwa stwierdził, że obecność europejskich przywódców podczas spotkania Trumpa i Zełenskiego w Waszyngtonie wskazuje, że europejscy przedstawiciele powinni uczestniczyć w przyszłych negocjacjach z Rosją - cytuje rozmowę agencja Unian.

Spotkanie Zełenski-Putin. Polityk o możliwym terminie

Ukraiński deputowany nawiązał do możliwego miejsca rozmów Zełenskiego i Putina, w których ma wziąć także udział Donald Trump.

- Jestem przekonany, że spotkanie nie odbędzie się w Moskwie, ale na terytorium jakiegoś neutralnego państwa, które nie wspiera Federacji Rosyjskiej w jej wojnie. Spotkanie się odbędzie. Ale gdzie się odbędzie, okaże się w najbliższej przyszłości. Myślę, że odbędzie się w bardzo krótkim czasie. Jestem przekonany, że nastąpi to do końca miesiąca - stwierdził Wenisławski.

Polityk przypomniał, że wcześniej według Putina prezydentura Zełenskiego jest nielegalna, w związku z czym nie może się z nim spotkać.

- Putin proponuje natychmiastowe przystąpienie do przygotowań do porozumienia pokojowego bez zawieszenia broni. Prowadzenie negocjacji w czasie trwania aktywnych działań wojennych jest bardzo trudne. Stwarza to dodatkowe problemy w formułowaniu stanowisk, które powinny zostać zawarte w tym porozumieniu - mówił Wenisławski. - Myślę, że kluczową kwestią, o której już mówiono, jest brak ustępstw terytorialnych ze strony wojsk ukraińskich w stosunku do ich terytoriów. I to jest dla nas kluczowe. Dlatego możemy mówić o zachowaniu obecnej linii działań wojennych jako pewnej linii demarkacyjnej.

Polityk podkreślił, że spotkanie przywódców jest nieuniknione, "niezależnie od tego, jak ocenimy przestępczość i teoretyczny charakter rosyjskiego reżimu".

Spotkanie Zełenski-Putin. Media wskazują na Budapeszt

W poniedziałek w Waszyngtonie odbyły się rozmowy Donalda Trumpa, Wołodymyra Zełenskiego i towarzyszących mu europejskich przywódców.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała: - Putin zgodził się na rozpoczęcie następnego etapu pokojowego, tj. na spotkanie z Zełenskim. Będziemy pracować nad tym, by doszło do niego jak najszybciej.

Serwis Politico donosi, powołując się na urzędnika administracji Trumpa i osobę blisko związaną z administracją, że Biały Dom chce zorganizować to spotkanie w Budapeszcie.

Źródło: Radio NV, Unian, Politico

