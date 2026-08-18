Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Ukraiński generał ujawnił plany Putina. Wspomniał o "wrażliwym punkcie"

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

- Na polu bitwy nie ma żadnych oznak gotowości Rosji do zawieszenia broni - powiedział gen. Wadym Skibicki w rozmowie z serwisem RBC-Ukraina. Wiceszef wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) ujawnił ponadto cele Władimira Putina na najbliższe miesiące oraz wspomniał o planowanej w Rosji wielkiej mobilizacji. W trakcie rozmowy poruszono też temat potencjalnego ataku Moskwy na któryś z krajów NATO.

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Władimir Putin w garniturze na pierwszym planie, za nim płonące budynki i kłęby dymu na tle wojny w Ukrainie.
Wojna w Ukrainie: Generał ujawnił plany Władimira PutinaRamil Sitdikov / POOL / EVGEN KOTENKOAFP

W skrócie

  • Przedstawiciel ukraińskiego Ministerstwa Obrony poinformował, że Rosja nie wykazuje oznak gotowości do zawarcia rozejmu i planuje kontynuować działania wojenne.
  • Według ukraińskiego wywiadu, Rosja zamierza do końca roku przejąć pełną kontrolę nad obwodami donieckim i ługańskim, a także przygotowuje się do przeprowadzenia masowej mobilizacji.
  • Generał Skibicki wskazał na rosnące zagrożenie operacjami hybrydowymi wobec państw NATO oraz zauważył, że Rosja rozpowszechnia narracje dyskredytujące Sojusz.
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W wywiadzie z zastępcą szefa Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR) gen. Wadymem Skibickim udzielonym serwisowi RBC-Ukraina poruszono kwestię dalszych działań wojennych, ewentualnego porozumienia pokojowego z Rosją oraz doniesień dotyczących planowanej przez Putina masowej mobilizacji.

Skibicki podkreślił, że - jak wynika z danych ukraińskiego wywiadu i wojska - "na polu bitwy nie ma żadnych oznak gotowości Rosji do zawieszenia broni i rozpoczęcia normalnych negocjacji".

- Ich plany są następujące: do końca roku nie będzie żadnych porozumień ani podpisania porozumienia pokojowego - powiedział.

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Wojna w Ukrainie. Generał wskazał cele Putina, na liście kluczowa infrastruktura

Generał zwrócił uwagę, że Władimir Putin chce osiągnąć wyznaczone przez siebie cele. Wśród nich wymienił zdobycie obwodów donieckiego i Ługańskiego. - Ich sztab generalny planuje sfinalizować zajęcie obwodu donieckiego do końca tego roku - ujawnił.

- Według wywiadu wojskowego cele pozostaną te same - przemysł zbrojeniowy, obiekty wojskowe, energetyka, system logistyczny, stacje benzynowe. Jak widać, atakują nie tylko obiekty wojskowe, ale i cywilne. Zimą naszym najbardziej wrażliwym punktem są instalacje elektryczne i grzewcze, więc one również mogą być celem ataków - dodał.

Wspominając o mobilizacji wojskowej, wojskowy zaznaczył, że "pojawiają się sygnały wywiadowcze wskazujące na działania mobilizacyjne". - W naszych czasach nie da się przeprowadzić tajnej mobilizacji. Ale wróg, tak czy inaczej, jest na to gotowy - mówił.

Skibicki dodał, że jeśli Rosja przeprowadzi nową falę mobilizacji w tym roku, będzie mogła "przygotować potężną grupę uderzeniową bliżej lutego".

Rosja szykuje się do mobilizacji. W tle obawy Putina i trwająca seria ukraińskich ataków

- Bez mobilizacji nie mogą tworzyć nowych formacji. Rosyjskie dowództwo planuje formować dywizje na bazie istniejących brygad bojowych, ale brakuje na to personelu - wyjaśnił.

Ukraiński wywiad wojskowy ujawnił, że Moskwa zaplanowała w 2026 roku rekrutację ponad 400 tysięcy żołnierzy. Putin ponadto uchwalił ustawę skracającą listę przestępstw, które zabraniają podpisywania kontraktów wojennych.

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Generał pytany, czy mobilizacja będzie dobrowolna, podkreślił, że "tam nie ma demokracji" i "wszyscy pójdą do wojska".

W trakcie wywiadu nie zabrakło też tematu trwającej serii ukraińskich ataków w głębi Rosji. - Czego boi się teraz reżim Putina? Tego, że nasze głębokie uderzenia są drugą najważniejszą kwestią dla tamtejszej ludności. Pierwszą kwestią jest standard życia. Nie wspominając już o tym, jak nasze ataki na rosyjskie rafinerie uszczupliły budżet i dochody wielkiego biznesu. Teraz mają problem z eksportem ropy naftowej - powiedział.

Atak Rosji na kraj NATO? Skibicki wskazał zagrożenia

Skibicki dopytywany był też o ewentualny atak Rosji na któryś z krajów NATO. Na wstępie zaznaczył, że obecnie najbardziej realne wydają się "operacje hybrydowe".

- Od wiosny państwa Sojuszu zmagają się z nieznanymi dronami. Teraz Rumunia i Polska przynajmniej zaczęły zestrzeliwać te cele. W przestrzeni informacyjnej rozprzestrzeniają się jednak narracje dyskredytujące NATO - wskazał.

Skibicki zaznaczył przy tym, że tego typu akty w przypadku Rosji "zazwyczaj poprzedzają działania bojowe". - To jeden ze wskaźników, który może wskazywać na przygotowania do konfliktu - dodał.

Źródło: RBC-Ukraina

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