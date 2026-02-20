Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Ukraiński generał szczerze o sytuacji na froncie. "Najważniejsze pytanie"

Dorota Hilger

- Wszyscy chcą, żeby wojna się skończyła. Ale najważniejsze pytanie brzmi: za jaką cenę? - stwierdził ukraiński generał Ołeksandr Piwnenko. Jak podkreślił, jest przekonany, że utrata zajętego przez Rosję terytorium nie wchodzi w grę. - Niczego nie oddamy, co do tego nie mam wątpliwości - powiedział. Wojskowy wskazał także, jak długo Ukraina może dalej się bronić.

Czołg oddaje strzał na zaśnieżonym polu, z lewej strony widoczna jasna eksplozja ognia i dymu, po prawej nałożona mapa obszaru konfliktu z oznaczeniami geograficznymi i punktami strategicznymi.
Wojna na Ukrainie. Co jest potrzebne Kijowowi do zwycięstwa? Generał jasno

W skrócie

  • Generał Ołeksandr Piwnenko stwierdził, że odzyskanie wszystkich zajętych terytoriów Ukrainy jest priorytetem, choć może zająć wiele lat.
  • Według Piwnenki Ukraina potrzebuje sprzętu umożliwiającego działania na dużych dystansach oraz boryka się z brakami kadrowymi w wojsku.
  • Generał ocenił, że Ukraina może się bronić przez rok lub dwa, pod warunkiem wsparcia ze strony partnerów, a Rosja po zakończeniu wojny stanie przed trudnościami gospodarczymi i społecznymi.
Dowódca Gwardii Narodowej Ukrainy, generał brygady Ołeksandr Piwnenko skomentował bieżącą sytuację militarną swojego kraju w wywiadzie udzielonym korespondentowi BBC Ukraine Jeremy'emu Boenowi.

Wojskowy został zapytany, co w tym momencie Ukraińcy mogliby uznać za zwycięstwo. - W sensie militarnym to oczywiście odzyskanie wszystkich zajętych terytoriów. Rozumiem, że teraz nie jest odpowiedni moment, żeby o tym mówić, ale w przyszłości... Być może zajmie to kilkadziesiąt lat, to nie ma znaczenia - stwierdził.

Wojna w Ukrainie. Generał jasno: Nikt nie odda terytorium

Jak podkreślił Piwnenko, w dalszej perspektywie odzyskanie zagarniętych przez Rosję obszarów jest priorytetem dla Ukrainy. W krótkiej perspektywie należy jednak skupić się przede wszystkim na bieżącej sytuacji i wypracowaniu zawieszenia broni.

Wojskowy zupełnie odrzuca możliwość pełnego oddania ziemi Rosji. - Zawieszenie broni wzdłuż linii frontu to zupełnie inna historia, to jest zrozumiałe. Ale nikt nie odda terytorium - podkreślił.

    - Oczywiście, jeżeli padłby taki rozkaz, to byśmy go wykonali, bo żyjemy w państwie prawa. Ale jak by to odebrała ludność? Po co w takim razie w ogóle walczyliśmy? Przecież można było się poddać od razu i zrezygnować na przykład z Doniecka i Ługańska - zauważył.

    Jak podkreślił generał, Ukraina zbyt wiele poświęciła, aby prowadzić tę wojnę, by teraz myśleć o kapitulacji.

    Ukraina może wygrać wojnę z Rosją? Generał wskazuje, co jest potrzebne

    Ukraiński wojskowy został także zapytany, czego jego państwu brakuje, aby mogło zwyciężyć w konflikcie z Rosją. W odpowiedzi wskazał przede wszystkim na sprzęt, jaki pozwala na działanie na dużych dystansach.

    - Na poziomie taktycznym dysponujemy wszystkimi niezbędnymi rodzajami uzbrojenia (...), radzimy sobie bardzo dobrze. Jednak na głębokości operacyjnej potrzebujemy sprzętu, który mógłby działać jak pociski dalekiego zasięgu - wyliczył.

    Odniósł się także do kwestii braków kadrowych w ukraińskim wojsku. Jak spostrzegł, niedobór żołnierzy przekłada się m.in. na problemy z urlopami dla wojskowych.

      Piwnenko jest daleki od niedoceniania przeciwnika, nawet w obliczu doniesień o coraz większych problemach w armii Kremla. - Rosjanie wiedzą, jak wykorzystać zasoby. Tak, tracą mnóstwo ludzi, ale zdobywają nasze terytoria. Wierzę, że wróg jest bardzo silny i szybko się uczy - zaznaczył.

      Kiedy skończy się wojna? "Możemy bronić się jeszcze dwa lata"

      Według Piwnienki "możemy się bronić przez rok lub dwa". - Oczywiście, z pomocą naszych partnerów: Europejczyków, Stanów Zjednoczonych - uściślił generał, akcentując, że Ukraina nie jest w stanie przeważyć nad Rosją liczebnie mimo ponoszonych przez nią strat.

      Wojskowy zauważył, że w tej sytuacji szczególnie istotne są naciski ekonomiczne na Rosję. Według niego po zakończeniu wojny ta będzie musiała się zmierzyć z bardzo trudną sytuacją, zarówno gospodarczą, jak i społeczną.

      - Wszyscy chcą, żeby wojna się skończyła. Ale najważniejsze pytanie brzmi: za jaką cenę? W grę wchodzi albo zawieszenie broni i przemyślenie dalszych działań, albo utrata terytorium. Niczego nie oddamy, co do tego nie mam wątpliwości - zaznaczył.

      Źródło: BBC Ukraine

