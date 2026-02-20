Ukraiński generał szczerze o sytuacji na froncie. "Najważniejsze pytanie"

W skrócie Generał Ołeksandr Piwnenko stwierdził, że odzyskanie wszystkich zajętych terytoriów Ukrainy jest priorytetem, choć może zająć wiele lat.

Według Piwnenki Ukraina potrzebuje sprzętu umożliwiającego działania na dużych dystansach oraz boryka się z brakami kadrowymi w wojsku.

Generał ocenił, że Ukraina może się bronić przez rok lub dwa, pod warunkiem wsparcia ze strony partnerów, a Rosja po zakończeniu wojny stanie przed trudnościami gospodarczymi i społecznymi.

Dowódca Gwardii Narodowej Ukrainy, generał brygady Ołeksandr Piwnenko skomentował bieżącą sytuację militarną swojego kraju w wywiadzie udzielonym korespondentowi BBC Ukraine Jeremy'emu Boenowi.

Wojskowy został zapytany, co w tym momencie Ukraińcy mogliby uznać za zwycięstwo. - W sensie militarnym to oczywiście odzyskanie wszystkich zajętych terytoriów. Rozumiem, że teraz nie jest odpowiedni moment, żeby o tym mówić, ale w przyszłości... Być może zajmie to kilkadziesiąt lat, to nie ma znaczenia - stwierdził.

Wojna w Ukrainie. Generał jasno: Nikt nie odda terytorium

Jak podkreślił Piwnenko, w dalszej perspektywie odzyskanie zagarniętych przez Rosję obszarów jest priorytetem dla Ukrainy. W krótkiej perspektywie należy jednak skupić się przede wszystkim na bieżącej sytuacji i wypracowaniu zawieszenia broni.

Wojskowy zupełnie odrzuca możliwość pełnego oddania ziemi Rosji. - Zawieszenie broni wzdłuż linii frontu to zupełnie inna historia, to jest zrozumiałe. Ale nikt nie odda terytorium - podkreślił.

- Oczywiście, jeżeli padłby taki rozkaz, to byśmy go wykonali, bo żyjemy w państwie prawa. Ale jak by to odebrała ludność? Po co w takim razie w ogóle walczyliśmy? Przecież można było się poddać od razu i zrezygnować na przykład z Doniecka i Ługańska - zauważył.

Jak podkreślił generał, Ukraina zbyt wiele poświęciła, aby prowadzić tę wojnę, by teraz myśleć o kapitulacji.

Ukraina może wygrać wojnę z Rosją? Generał wskazuje, co jest potrzebne

Ukraiński wojskowy został także zapytany, czego jego państwu brakuje, aby mogło zwyciężyć w konflikcie z Rosją. W odpowiedzi wskazał przede wszystkim na sprzęt, jaki pozwala na działanie na dużych dystansach.

- Na poziomie taktycznym dysponujemy wszystkimi niezbędnymi rodzajami uzbrojenia (...), radzimy sobie bardzo dobrze. Jednak na głębokości operacyjnej potrzebujemy sprzętu, który mógłby działać jak pociski dalekiego zasięgu - wyliczył.

Odniósł się także do kwestii braków kadrowych w ukraińskim wojsku. Jak spostrzegł, niedobór żołnierzy przekłada się m.in. na problemy z urlopami dla wojskowych.

Piwnenko jest daleki od niedoceniania przeciwnika, nawet w obliczu doniesień o coraz większych problemach w armii Kremla. - Rosjanie wiedzą, jak wykorzystać zasoby. Tak, tracą mnóstwo ludzi, ale zdobywają nasze terytoria. Wierzę, że wróg jest bardzo silny i szybko się uczy - zaznaczył.

Kiedy skończy się wojna? "Możemy bronić się jeszcze dwa lata"

Według Piwnienki "możemy się bronić przez rok lub dwa". - Oczywiście, z pomocą naszych partnerów: Europejczyków, Stanów Zjednoczonych - uściślił generał, akcentując, że Ukraina nie jest w stanie przeważyć nad Rosją liczebnie mimo ponoszonych przez nią strat.

Wojskowy zauważył, że w tej sytuacji szczególnie istotne są naciski ekonomiczne na Rosję. Według niego po zakończeniu wojny ta będzie musiała się zmierzyć z bardzo trudną sytuacją, zarówno gospodarczą, jak i społeczną.

- Wszyscy chcą, żeby wojna się skończyła. Ale najważniejsze pytanie brzmi: za jaką cenę? W grę wchodzi albo zawieszenie broni i przemyślenie dalszych działań, albo utrata terytorium. Niczego nie oddamy, co do tego nie mam wątpliwości - zaznaczył.

Źródło: BBC Ukraine

