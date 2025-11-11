W skrócie Rosja prowadzi intensywną ofensywę wokół Pokrowska, starając się przełamać ukraińską linię obrony.

Generał Syrski podkreśla, że pomimo ostrych ataków Pokrowsk i Myrnohrad nie zostały zajęte przez Rosjan.

Zdobycie Pokrowska miałoby duże znaczenie propagandowe dla Moskwy, lecz walki ciągle trwają.

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski mówił w rozmowie z "The New York Post" o działaniach wokół Pokrowska.

- Sytuacja na linii frontu jest naprawdę napięta, wróg prowadzi strategiczną operację ofensywną. Zgromadził większość swoich sił, tworząc przewagę, próbując przełamać naszą linię obrony i zdobyć ten obszar - przekazał.

Miasta Pokrowska i Myrnohrad nadal nie zostały zdobyte przez Rosjan - poinformował rzecznik Sztabu Generalnego Ukrainy Andrij Kowaliow. Mimo to, jak stwierdził Syrski, Rosjanie "nadal pokazują to terytorium na swoich mapach, jakby było pod ich kontrolą".

- Ale to stwierdzenie, że wróg zdobył prawie wszystko i zamierza to zniszczyć, nie odpowiada rzeczywistości - powiedział.

Ukraina. Trwają walki o Pokrowsk, nowy raport z frontu

Według Ołeksandra Syrskiego celem Rosji jest otoczenie Pokrowska i sąsiednich miast od północy, południa i wschodu, odcięcie linii zaopatrzeniowych i zmuszenie pozostałej ludności do opuszczenia kraju, a następnie przeprowadzenie "ostatecznego manewru" w celu zdobycia całego obwodu donieckiego.

- Naszym zadaniem jest dopilnowanie, aby poziom mobilizacji ludności był równy lub niższy od ponoszonych strat. Od dwóch miesięcy prowadzą te aktywne operacje szturmowe bez żadnego materialnego sukcesu - mówił Syrski o działaniach Rosji.

Wojna w Ukrainie. Trudna sytuacja w Pokrowsku, miasto może zostać okrążone

Z doniesień medialnych, a także z ustaleń analityków wynika, że sytuacja w rejonie Pokrowska jest krytycznie trudna, a ukraińskim siłom może grozić okrążenie.

Dla Moskwy zdobycie Pokrowska byłoby dużym sukcesem propagandowym. Stał by się on bowiem pierwszym tak dużym przejętym miastem od maja 2023 roku, kiedy Rosjanom udało się zdobyć Bachmut.

Źródło: "The New York Post", Unian

