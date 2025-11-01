Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy jest przekonany, że ukraińskie drony - które nazywa "ptakami" - zmuszą Rosjan do szybkiego dostosowania się do nowych realiów.

"Robaki, blackout - to nic strasznego. To tylko pewne niedogodności - przyzwyczajajcie się, bo nad całym terytorium bagien (Rosji) lot Wolnego Ukraińskiego Ptaka jest nieprzewidywalny i nie (odbywa się) według rozkładu" - napisał wojskowy, zwracając się bezpośrednio do Rosjan.

Ukraiński dowódca zwraca się do Rosjan. "Kierujcie się prostą zasadą"

W swoim wpisie "Madziar" w ironicznym tonie doradził Rosjanom, jak przygotować się na przerwy w dostawie prądu: "Poradzicie sobie: zapałki, lampki, świece… A nawet wasze ulubione girlandy na baterie mogą się przydać".

Ukraiński dowódca zapowiedział, że Rosjanie nie będą informowani o uszkodzeniach infrastruktury energetycznej: "Kierujcie się prostą zasadą: światło/ciepło - BADA-BUM - ciemno/zimno".

Zwrócił również uwagę, że w wyniku działań ukraińskich wojsk paliwo w Rosji staje się towarem deficytowym. "Tymczasem - niepodważalnie i nieustannie - rosyjskie paliwo staje się towarem deficytowym, gaz i ropa szybko się spalają" - napisał "Madziar".

Rosyjskie obiekty energetyczne pod ostrzałem ukraińskich dronów

Wcześniej rosyjskie władze lokalne powiadomiły o uszkodzeniu w nocy elektrowni cieplnej w mieście Orzeł na południowym zachodzie Rosji, a także o atakach na obiekty energetyczne w obwodzie włodzimierskim oraz rafinerię ropy naftowej w Jarosławiu.

W codziennym podsumowaniu rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o serii przechwyceń ukraińskich dronów. Według resortu jednostki obrony powietrznej, pełniące dyżur w różnych regionach kraju, w ciągu nocy zniszczyły ponad 170 dronów, które próbowały zaatakować cele w Rosji.

