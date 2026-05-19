W skrócie Generał Ołeksandr Syrski stwierdził, że rosyjska operacja z terytorium Białorusi jest możliwa i obecnie planowana przez rosyjski Sztab Generalny.

Linia frontu w Ukrainie ma ponad 1200 km długości i istnieje tendencja do jej dalszego rozciągania, przy czym Rosjanie mają około dwukrotną przewagę liczebną.

Prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegł przed możliwością ataku z Białorusi na Ukrainę lub państwa NATO oraz wskazał na naciski Moskwy wobec Alaksandra Łukaszenki w sprawie operacji wojskowej.

Generał Ołeksandr Syrski, naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, stwierdził w rozmowie z portalem "Military", cytowanej przez Unian, że rosyjska operacja przeprowadzona z terytorium Białorusi jest możliwa.

- Operacja na północy jest możliwa. To realne. Wiemy, że rosyjski Sztab Generalny obecnie aktywnie kalkuluje i planuje działania ofensywne z północy, co oznacza, że front może się jeszcze bardziej rozszerzać - zauważył.

Wojna w Ukrainie. Rosja chce uderzyć z Białorusi?

Wojskowy podkreślił, że obecnie linia frontu rozciąga się na ponad 1200 km i "istnieje tendencja do jej rozciągania". W tym kontekście istotne znaczenie ma także liczebność wojsk. Pod tym względem, jak wskazuje Syrski, Rosjanie mają około dwukrotną przewagę.

To nie pierwsze w ostatnich dniach doniesienia na temat rosyjskich planów ponownego - po ataku otwierającym pełnoskalową wojnę w Ukrainie - aktywnego wykorzystania terytorium sojusznika.

Ukraina - Rosja. Zełenski ostrzega przed rosyjskim atakiem na NATO

W piątek prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegał przed potencjalnym uderzeniem z terenu Białorusi na państwa NATO: Litwę lub Łotwę. Podobnie jak Syrski, powołując się na ustalenia wywiadu, alarmował też w sprawie możliwego ataku na Ukrainę.

Według ukraińskiego przywódcy Moskwa nakłania Alaksandra Łukaszenkę do operacji wojskowej na jednym z dwóch kierunków - północnym, przeciw NATO, lub południowym, na odcinku kijowsko-czernihowskim.

"Ukraina bez wątpienia będzie bronić siebie i swoich obywateli, jeśli Alaksandr Łukaszenka popełni błąd i zdecyduje się poprzeć również ten rosyjski zamiar" - przekazał wtedy prezydent Ukrainy.

Źródło: Unian





