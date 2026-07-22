W skrócie Jak podają media, Ukraina zgodziła się eksportować drony do Stanów Zjednoczonych w ramach programu Pentagonu Drone Dominance. Bezzałogowce mają posłużyć do testów.

Według agencji Reutera sześć ukraińskich firm otrzymało zgodę na eksport po około 100 dronów każda, a dostarczone urządzenia obejmują lądowe, powietrzne i morskie bezzałogowce.

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Źródła agencji Reutera twierdzą, że sześć ukraińskich firm otrzymało pozwolenia na eksport po około 100 dronów każda. Informacje te nie zostały oficjalnie potwierdzone. Wcześniej jednak wiadomość podało Radio Swoboda, opisując szersze plany ukraińsko-amerykańskiej współpracy.

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"Ukraina i Stany Zjednoczone podpisały dwustronne oświadczenie, które stanowi podstawy bezprecedensowego partnerstwa obronnego" - podał korespondent Radia Swoboda, powołując się na dwa źródła zaznajomione ze szczegółami tej umowy.

Oświadczenie nie jest kontraktem handlowym, jednak ma wyznaczać ramy przyszłej współpracy dotyczącej produkcji dronów. Jak podają media, to pierwsze takie porozumienie między Kijowem i Waszyngtonem.

Amerykanie mają otrzymać do testów drony lądowe, powietrzne i morskie. Agencja Reutera podaje, że do Pentagonu trafi w sumie około 600 sztuk bezzałogowców. Na podstawie testów departament będzie mógł wyznaczyć warunki potencjalnych przyszłych zamówień na ukraińską broń.

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Pentagon realizuje program Drone Dominance polegający na zakupie dronów szturmowych o wartości miliarda dolarów. Projekt rozpisano na około dwa lata, wobec czego powinien zostać ukończony w 2027 roku.

"Do 2027 roku program Drone Dominance planuje zakupić ponad 200 tysięcy dronów zdolnych do zadawania śmiercionośnych uderzeń nawet w najtrudniejszych warunkach pola walki" - wskazano w opisie projektu.

Przewagą ukraińskich dronów jest to, że technologia ich produkcji, a także sama konstrukcja i zdolności bojowe, zostały opracowane na bazie ponad czterech lat doświadczeń intensywnej wojny Rosji z Ukrainą. Dzięki wykorzystaniu bezzałogowców Kijów zdołał sparaliżować część rosyjskiej infrastruktury energetycznej.

Źródła: Reuters, Radio Swoboda





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