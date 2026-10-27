W skrócie Wołodymyr Zełenski poinformował, że w ramach operacji "Wales" zlikwidowano ponad 100 rosyjskich okupantów, a ponad 30 żołnierzy przeciwnika wzięto do niewoli.

Ukraińscy żołnierze z 2. Korpusu Gwardii Narodowej Chartia wykorzystali podziemne gazociągi do szturmu, przesuwając linię frontu o 15 kilometrów w sektorze Kupiańsk.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że taktyka wykorzystania podziemnych tuneli została przez ukraińskie wojsko zmodernizowana i uczyniona znacznie bardziej zaawansowaną.

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Wołodymyr Zełenski przekazał we wtorek, że ukraińskie wojsko przeprowadziło operację "Wales". Prezydent Ukrainy otrzymał wstępne informacje dotyczące efektów akcji. "Zlikwidowano już ponad 100 rosyjskich okupantów, a ponad 30 schwytano do niewoli" - napisał na platformie X.

Operację "Wales" przeprowadził 2. Korpus Gwardii Narodowej Ukrainy "Chartia". Żołnierze zeszli pod ziemię, a konkretnie do tuneli podziemnych gazociągów. Zełenski wskazał, że wojsko przesunęło się o 15 km w sektorze Kupiańsk.

"Wales". Ukraińskie wojsko prowadzi akcję podziemną

Ukraiński przywódca podkreślił, że pierwotnie podobną strategię stosowali Rosjanie. Wykorzystywali gazociągi, by przemieszczać się na ukraińskie pozycje i przeprowadzać operacje szturmowe. Według Zełenskiego taktyka w wykonaniu ukraińskiego wojska jest na wyższym poziomie.

"Ukraińscy wojownicy z powodzeniem przekształcili tę taktykę, zmodernizowali ją i uczynili znacznie bardziej wyrafinowaną oraz zaawansowaną technologicznie" - przekazał prezydent Ukrainy.

Zełenski dołączył do wpisu nagranie, które wyjaśnia, na czym polegała operacja. Widać na nim również pojmanych przez ukraińskich żołnierzy Rosjan.

"Chronimy życie naszych ludzi, zadajemy straty okupantom i osiągamy nasze cele w sektorze Kupiańsk. Chwała Ukrainie!" - podsumował ukraiński przywódca.



