W skrócie Ukraińskie siły otrzymały rozkaz zachowania ciszy na froncie do wtorku, co ma związek z wizytą delegacji USA w Rosji i Ukrainie.

Amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner przyjeżdżają z propozycją zakończenia wojny, a planowana wizyta w Kijowie nastąpi w niedzielę.

Według mediów Ukraina oczekuje na odpowiedź Rosji w kwestii proponowanego zawieszenia broni na czas wizyt.

Źródła informują, że wizyta delegacji była niepewna z powodu ryzyka rosyjskich bombardowań oraz obaw i rozważano alternatywne plany.

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Ukrainska Prawda informuje o wydanym rozkazie, powołując się na rozmówców w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy "z kilku brygad w różnych kierunkach" oraz "wysoko postawionego rozmówcę w jednostce siłowej".

Według portalu rozkaz zachowania ciszy na linii frontu obowiązuje od północy z piątku na sobotę i ma potrwać do końca dnia (23.59) we wtorek.

"Wojsko potwierdza otrzymanie rozkazu zawieszenia broni. Zawieszenie broni obowiązuje wszędzie (!). Na ziemi, w powietrzu i na morzu" - potwierdził następnie ukraiński deputowany Ołeksij Honczarenko na Telegramie.

Po godzinie 1 czasu polskiego stacja RBC-Ukraina przekazała, powołując się na źródło w Kancelarii Prezydenta, że Ukraina oczekuje na odpowiedź Rosji w sprawie zawieszenia broni. Wcześniej strona amerykańska miała omówić tę kwestię ze stroną rosyjską. "Dziś wieczorem (w sobotę - red.) będzie wiadomo, jaką dokładnie odpowiedź Rosja przekazała Stanom Zjednoczonym na tę propozycję" - donosi RBC-Ukraina.

Ukraina. Wysłannicy Trumpa pojawią się w Kijowie. Zełenski wskazał datę

To właśnie w tym czasie do Rosji, a następnie do Ukrainy uda się amerykańska delegacja. Donald Trump poinformował, że wysłał Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera z propozycją zakończenia wojny w Ukrainie.

- Wykonali świetną robotę i wysłaliśmy ich, żeby sprawdzili, czy możemy coś zrobić. I jest spora szansa, że nam się uda - przekonywał prezydent USA.

Następnie Wołodymyr Zełenski przekazał, że negocjatorzy pojawią się w Kijowie w niedzielę.

"Dziś już jednoznacznie ustalono, że w najbliższych dniach amerykańscy przedstawiciele odwiedzą Ukrainę i Rosję. Szczegółowe informacje przekazał zespół prezydenta Stanów Zjednoczonych. Omówiliśmy dziś zapowiedziane wizyty Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera: udadzą się do Moskwy, a w niedzielę przyjadą do Kijowa" - doprecyzował w piątek prezydent Ukrainy.

Zełenski zapewnił już wtedy zapewnił, że jego kraj "zagwarantuje bezpieczeństwo w rosyjskiej przestrzeni powietrznej" na czas pobytu wysłanników Donalda Trumpa w Moskwie.

Wezwał przy tym Kreml, by w czasie wizyty Witkoffa i Kushnera Rosja również zaprzestała ataków na Ukrainę. Zełenski zaznaczył jednocześnie, że Ukraina "dba właśnie o nich, a nie o Rosję".

Amerykańskie media: Wizyta Witkoffa i Kushnera w Kijowie stała pod znakiem zapytania

O planowanej delegacji Witkoffa i Kushnera do Kijowa pisał już wcześniej Axios. W rozmowie z portalem osoba bliska administracji amerykańskiego prezydenta mówiła jednak, że mimo planów wizyta "może zostać odwołana".

Jeszcze w piątek portal Kyiv Independent, powołując się na osobę zaznajomioną ze sprawą, podał, że Witkoff "zaczął się bać" wizyty ze względu na rosyjskie bombardowania, co skutkowało podjęciem rozmów na temat alternatywnych planów.

Mimo że wizyta wysłanników Trumpa w Ukrainie była już wielokrotnie zapowiadana, jak dotąd ani Witkoff, ani Kushner ani razu nie odwiedzili Kijowa.

Źródło: Ukrainska Prawda, Axios, Kyiv Independent, RBC-Ukraina



