Ukrainiec mieszkający w Lublinie: Polska będzie ojczyzną moich dzieci

- Przyjechaliśmy i nie wiedzieliśmy nic. Ani słowa po polsku, dzieci tak samo - mówi Interii Ołeksandr, który w 2022 roku musiał w Polsce zbudować życie całej swojej rodziny od nowa. Teraz on montuje okna, żona uczy tańca, a dzieci poczuły, że Lublin jest ich nowym domem.

Mężczyzna w czarnym golfie stoi na tle miasta oraz peronu kolejowego z walizkami, w tle widoczne budynki oraz ludzie z bagażami.
Ołeksandr od ośmiu lat mieszka poza rodzimym Ługańskiem. Jego rodzina znalazła drugi dom w Lublinie | kolaż: Jan NalepaŁukasz Dubaniewicz/ Interia.pl/ Michal Kosc/ Robert NeumannAgencja FORUM

Luty 2022 roku. Ołeksandr od ośmiu lat mieszka poza Ługańskiem. Wyprowadził się z rodzinnej miejscowości żony, bo do miasta weszły wojska rosyjskie.

- Dla nas wojna zaczęła się wtedy, w 2014 roku. My już się wynieśliśmy z Ługańska. To było jak sen, ja jechałem z całą rodziną w samochodzie przez jakieś pole. Po lewej spadały bomby, po prawej latały rakiety - wspomina w rozmowie z Interią.

    Czwarta rocznica wojny w Ukrainie. W Lublinie rodzina odnalazła swój drugi dom

    Mężczyzna wywiózł rodzinę przez Rosję i kraje bałtyckie, aż do Polski.

    - Przyjechaliśmy i nie wiedzieliśmy nic. Ani słowa po polsku, dzieci tak samo. Dopiero przez przyjaciół żony dostaliśmy na chwilę jakieś mieszkanie - dodaje.

    Ale przełomem okazała się wizyta w Lublinie. Tu rodzina odnalazła swój drugi dom.

    Mężczyzna o krótkich włosach i brodzie ubrany w czarny golf stoi na tle zasłony w brązowych odcieniach.
    Ołeksandr do końca życia będzie wdzięczny za polską otwartośćŁukasz DubaniewiczINTERIA.PL

    - Przyjechaliśmy i od razu trafiliśmy pod opiekę dobrych ludzi. Dzieci trafiły do szkoły, żona zaczęła robić to, co w Ukrainie, czyli uczy tańca. Ja wziąłem się do roboty, założyłem działalność i montuję okna. Jeżdżę po całej Polsce.

    - Dzieciom język polski przyszedł szybko, bo w szkole. A ja uczyłem się, po prostu pytając po kolei kolegów - a to będzie jak? a to jak jest po polsku? I zapisywałem na karteczkach. Trwało to może rok, ale rozmawiamy już normalnie.

    Ołeksandr opowiada, że w Kijowie została jego siostra, a w Ługańsku - brat.

    - Rozmawiamy, czy wszystko jest w porządku. Myśli się o tym ciągle. Tam spadają bomby.

    Jak nie oszaleć z obawy o bliskich?

    - Dobrze jest mieć coś do roboty. Cieszyć się z małych sukcesów, z małych spraw. Tu córka przyniesie ze szkoły jakiś obrazek, tam syn coś miłego powie. I tak z dnia na dzień - opowiada rozmówca Interii.

    - Ja chciałbym zostać w Polsce, ale żona wolałaby wrócić. Dzieciom się podoba, już widzę, że to Polska będzie ich ojczyzną. Rozmawiamy o tym, ale na razie nie da się z tym nic zrobić. Ciągle słychać w mediach o pokoju. Za tydzień, za miesiąc za rok. Mija czwarty rok wojny ale pokoju nie widać. Władimir Putin go nie chce.

    - Próbujemy po prostu żyć. To się może nigdy nie skończyć, a mnie zależy na tym, żeby moje dzieci żyły w bezpiecznym miejscu. Czują się tu dobrze, mają swoich kolegów i koleżanki - dodaje Ołeksandr.

      Ukraina-Rosja. Cztery lata wojny

      Pomocną dłoń w Lublinie wyciągnął do rodziny Piotr Piwowarski, lokalny przedsiębiorca.

      - Najpierw to była taka partyzantka, pomagało się na bieżąco. Potem dopiero założyliśmy stowarzyszenie For Help. Jako instytucja już można było występować do różnych podmiotów o pomoc. Ołeksandr trafił pod naszą opiekę, ale bardzo szybko się usamodzielnił - mówi Interii.

      Lublin jest pełen historii obywateli Ukrainy, którzy z powodu wojny musieli zostawić swoje domy i zacząć nowe życie. Dziś, po czterech latach wojny nie ustają obawy dotyczące losu ojczyzny, ale jednocześnie ludzie próbują układać sobie życie tam, gdzie się znaleźli.

      Łukasz Dubaniewicz, Lublin

