W skrócie Według CNN zapasy pocisków do systemów Patriot na Ukrainie zostały praktycznie wyczerpane i od kilku tygodni systemy te nie są używane.

Pociski, będące obecnie deficytowe na świecie z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie, produkowane są w ograniczonych ilościach przez firmę Lockhead Martin.

Pojawiła się propozycja udzielenia Ukrainie licencji na produkcję pocisków do Patriotów, jednak do tej pory nie zapadła w tej sprawie decyzja.

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Dziennikarze CNN udali się na Ukrainę, by zobaczyć systemy Patriot i sprawdzić ile amunicji do nich nadal posiadają Ukraińcy. Według nich zapasy amunicji właściwie wyczerpały się Ukraińcom.

- To łamie serce, gdy masz sprzęt, ale nie jesteś w stanie zestrzelić żadnej rakiety. Pociski balistyczne latają nad naszymi głowami, ale nie możemy nic z tym zrobić, a za nami są przecież cywile - stwierdził Dmytro, główny inżynier zajmujący się systemami Patriot w ukraińskiej armii.

Według amerykańskich dziennikarzy systemy Patriot, które widzieli, noszą ślady użytkowania. Dmytro twierdzi jednak, że od sześciu tygodni nie wystrzelono z nich ani jednego pocisku. Według niego pierwszy raz Ukraińcom zabrakło amunicji w grudniu ubiegłego roku. - To trudne do określenia uczucie, silne i złe - powiedział Ukrainiec.

Wojna na Ukrainie. Kijów pilnie potrzebuje pocisków do Patriotów

Pociski do systemów Patriot, których tak bardzo brakuje Ukraińcom, są obecnie towarem deficytowym na całym świecie. Wszystko z powodu trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Amerykańska firma Lockhead Martin w 2025 roku wyprodukowała jedynie 620 takich pocisków. Tymczasem tylko podczas pierwszych czterech dni konfliktu z Iranem państwa Zatoki Perskiej wystrzeliwały ok. 225 pocisków dziennie, często do przechwytywania stosunkowo tanich dronów - wynika z danych Foreign Policy Research Institute.

- Spodziewaliśmy się, że będziemy mieli kłopoty. Zszokowało nas ile pocisków w jednej chwili wystrzeliwali. Tych samych pocisków, które moglibyśmy wykorzystać przeciwko rosyjskim pociskom balistycznym - stwierdził Dmytro w rozmowie z CNN.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił niedawno, że jego kraj potrzebuje 5 proc. amerykańskich zasobów tej broni, by przetrwać zimę. Obecnie Ukraińcy dysponują jednak tylko ok. 1 proc.

W związku z niedoborami pojawił się pomysł udzielenia Ukrainie licencji na produkcję pocisków do Patriotów. Odbyło się w tej sprawie nawet kilka spotkań. Dotychczas jednak Biały Dom nie podjął ostatecznej decyzji w tej sprawie.



