W skrócie Ukraińskie siły wykorzystały izraelski system HiSKY do ataków na Most Krymski w obliczu ograniczeń działania sieci Starlink i Starshield.

System HiSKY umożliwia rozpoznanie celów i korektę kursu, jednak ze względu na niską prędkość przesyłu danych nie pozwala na płynne strumieniowanie wideo.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że dostęp do systemów SpaceX pozostaje ograniczony, wskazując na niejasność co do przyczyn tych decyzji.

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"WSJ" informuje, że izraelski system został wykorzystany w listopadowym ataku na kluczową przeprawę. Według źródeł gazety HiSKY pomaga w lokalizowaniu rosyjskich wyrzutni rakiet balistycznych.

HiSKY - firma założona w 2015 roku - produkuje kompaktowe płaskie terminale, które łączą się z satelitami innych operatorów. W efekcie oferują one znacznie niższe prędkości od Starlinków, opierających się na własnej sieci urządzeń. Jak wskazują eksperci, jest to wystarczające do rozpoznania celu, korekty kursu i transmisji skompresowanych danych. Niemożliwe jest jednak bezproblemowe strumieniowanie wideo i bezpośrednie sterowanie bezzałogowcem w czasie rzeczywistym.

W porównaniu do usług SpaceX HiSKY działa bez ograniczeń na okupowanych przez Rosję terytoriach. Źródła WSJ dodają jednak, że izraelski system jest bardziej złożony w obsłudze, mniej zautomatyzowany i wymaga od operatorów większej wiedzy technicznej niż systemy od firmy Elona Muska. Prawdopodobnie oznacza to, że HiSKY nie będzie wykorzystywany do rutynowych ataków dronów, a jedynie do misji o krytycznym znaczeniu.

Wojna. SpaceX bez alternatywy. Szereg problemów dla Ukraińców

Analitycy wskazują, że obecnie Ukraina nie ma zamiennika dla systemów SpaceX. Przy ostatnich ograniczeniach piloci dronów korzystają z sieci radiowych typu mesh, w których sygnał przekazywany jest między dronami lub z sieci komórkowych. Te rozwiązania niosą jednak ze sobą poważne wady. Sieci mesh charakteryzują się dużymi opóźnieniami obrazu, wymagają też specjalistycznego i drogiego sprzętu. Z kolei sieci komórkowe działają na ograniczonym obszarze i mogą być łatwo zakłócane przez Rosjan.

WSJ wskazuje też, że wiele dronów, z których korzystają Ukraińcy zostało przystosowanych do usług SpaceX. Nagła zmiana operatora oznaczałaby konieczność wysłania bezzałogowców do producenta.

Pierwsze informacje o przerwach w działaniu systemu Starlink i jego wojskowej wersji Starshield nad Ukrainą pojawiły się w połowie października. Kijów alarmował, że problemy z łącznością zakłóciły wiele ważnych operacji ukraińskich sił zbrojnych. Źródła w amerykańskiej administracji, na które powoływał się "The Telegraph", informowały, że decyzję o ograniczeniach podjęli Elon Musk i Donald Trump. Zarówno szef SpaceX, jak i prezydent USA wielokrotnie przerzucali się odpowiedzialnością lub zarzekali się, że ograniczenia nie występują.

Musk kontra Zełenski. "Front natychmiast by się załamał"

Po doniesieniach mediów ograniczenia systemów czasowo zniknęły. Ponownie pojawiły się jednak w połowie listopada. Tym razem Elon Musk zarzucił kłamstwo prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu twierdząc, że Kijów próbuje wykorzystywać cywilnego Starlinka do celów wojskowych.

- To są zasady, które obowiązują od początku, od lat. Wiesz, ludzie naciskają na mnie, żebym je zmienił, ale ja ich nie zmieniam - mówił najbogatszy człowiek świata na konferencji DealBook Summit.

Musk twierdził, że jest człowiekiem, który dla Ukrainy zrobił najwięcej, a gdyby wyłączył Starlink, cały ukraiński front "natychmiast by się załamał".

W ostatni czwartek w wywiadzie dla BBC Wołodymyr Zełenski podkreślał, że działanie Starlinków i Starshieldów, jest nadal ograniczone na terenach Ukrainy. Na pytanie, czyja to decyzja, Zełenski odpowiedział: Technicznie - SpaceX, a politycznie - nie wiem, naprawdę. To przypomina ping ponga. Pytamy jedną stronę, a oni odsyłają do drugiej.



