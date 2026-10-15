W skrócie Prezydent Ukrainy poinformował o zniesieniu zakazu atakowania rosyjskich rafinerii, przypisując tę decyzję problemom z danymi wywiadowczymi od USA oraz zakłóceniom działania Starlinka podczas rosyjskich ostrzałów.

Wołodymyr Zełenski powiedział, że Ukraina powstrzymała się od ataków na rosyjskie obiekty energetyczne przez trzy dni, lecz nie otrzymała od USA ostrzeżeń dotyczących wrogich rakiet balistycznych.

Przywracanie działania Starlinków zostało potwierdzone w środę wieczorem przez byłego ministra obrony Ukrainy.

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Zdaniem Wołodymyra Zełenskiego, otwiera się w nowym oknie Ukraina nie atakowała rosyjskich obiektów energetycznych przez trzy dni, aby spełnić żądania Waszyngtonu. Tymczasem Rosja, otwiera się w nowym oknie kontynuowała uderzenia na ukraińskie obiekty energetyczne i zabiła ponad 100 cywilów w ciągu ostatniego tygodnia.

Pomimo wstrzymania ataków na rafinerie, ukraińska armia nie otrzymała od Amerykanów ostrzeżeń o wystrzeleniu rakiet balistycznych przez wroga - twierdzą władze w Kijowie. Ponadto Starlink miał chwilowo działać wolniej w całym kraju, co utrudniało operacje na froncie i ataki na rosyjskie obiekty wojskowe.

Zełenski stwierdził, że wcześniej amerykańscy partnerzy wprost ostrzegli ukraińskie wojsko, że jeśli ataki na sektor energetyczny nie zostaną przerwane, dojdzie do wstrzymania wymiany informacji wywiadowczych. Gdy Kijów nie otrzymał od sojuszników ostrzeżeń o planowanych atakach Rosjan, ci mieli tłumaczyć to chwilowymi problemami technicznymi.

Zełenski zapowiada ws. Rosji. "Zakaz został zniesiony"

Prezydent Ukrainy nie uznał jednak tych argumentów. - To nie był problem techniczny, to była wola - powiedział, odnosząc się do problemów z działaniem sieci Starlink.

W środę wieczorem były minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow poinformował, że w kraju przywracane jest działanie Starlinków, za co podziękował Elonowi Muskowi.

Szef SpaceX odpowiedział mu, że decyzje dotyczące prędkości czy sposobu wykorzystania usług dla wojska są w gestii sił zbrojnych USA i prezydenta Donalda Trumpa. W jednym z wpisów na platformie X miliarder odniósł się też do Zełenskiego, stwierdzając, że nadszedł czas, aby zrezygnował on ze stanowiska prezydenta.

Tymczasem Zełenski poinformował w wywiadzie dla "Financial Times", że zakaz ataków na rafinerie został zniesiony. - Mamy dość - zaznaczył.

Ukraina wznawia ataki. Zełenski stawia sojusznikom warunek

Zełenski przekazał ponadto, że jego kraj może nie atakować rosyjskiego sektora energetycznego, nawet jeśli Rosja będzie kontynuować ataki na ukraiński obiekty. Postawił jednak warunek, który określił jako minimum - dostawę dodatkowych rakiet do systemów Patriot.

Jednocześnie zarzucił USA, że w odpowiedzi na prośbę Ukrainy o wzmocnienie jej obrony przeciwlotniczej, Waszyngton ograniczył działanie Starlinków.

"Financial Times" zwraca uwagę, że obecny kryzys w stosunkach ukraińsko-amerykańskich jest najpoważniejszy od lutego 2025 r., gdy doszło do awantury w Gabinecie Owalnym pomiędzy Zełenskim a Donaldem Trumpem.

Powodem obecnych napięć są ataki na rosyjskie rafinerie. Prezydent USA wskazuje, że wpływają one na wzrost cen oleju napędowego na globalnych rynkach. Oprócz tego Trump zawarł z Moskwą porozumienie, zakładające dostawy rosyjskiego oleju napędowego na globalne rynki, w tym amerykański.



