W skrócie 43 proc. Ukraińców wyraziło pozytywną opinię o Polakach, a 49 proc. zachowało postawę neutralną.

W badaniu to Niemcy najczęściej wskazywano jako państwo udzielające Ukrainie największej pomocy humanitarnej, a Wielką Brytanię jako głównego partnera wsparcia wojskowego.

Premier Donald Tusk uzyskał najwyższy odsetek pozytywnych ocen wśród polskich polityków, według respondentów z Ukrainy.

O badaniu przeprowadzonym na zlecenie Centrum Mieroszewskiego napisała w piątek "Rzeczpospolita".

Uczestnicy sondażu zostali zapytani o to, które z państw europejskich najbardziej pomaga Ukrainie w sferze wojskowej. 32 proc. z nich wskazało na Wielką Brytanię, 29 proc. na Niemcy, zaś 14 proc. na Polskę. Kolejna jest Francja (4 proc.) 13 proc. respondentów wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Respondenci wypowiedzieli się także na temat pomocy humanitarnej. Według 25 proc. Najwięcej udzielili jej Niemcy. 23 proc. uważa, że Polska, a 11 proc. wskazało Wielką Brytanię. Opcję "trudno powiedzieć" wybrało 26 proc. badanych.

Sondaż. Ukraińcy o Polakach

Z sondażu wynika, że 43 proc. respondentów ma pozytywną opinię o Polakach (37 proc. ma dobrą opinię, 6 proc. bardzo dobrą). Złą lub bardzo złą opinię wyraziło odpowiednio 6 i 2 proc. badanych. Neutralną opinię - 49 proc. W porównaniu do 2024 r. liczba negatywnych opinii spadła (różnica wynosi 4 pkt proc.).

Czy badani lub ich bliscy zetknęli się z przypadkami nieżyczliwego stosunku do Ukraińców w Polsce? 5 proc. respondentów wybrało odpowiedź "tak, osobiście", zaś 25 proc. "tak - znajomi lub krewni". 69 proc. nie ma takich doświadczeń.

Z kolei 29 proc. badanych zetknęło się z przejawami bezinteresownej pomocy ze strony Polaków.

Wojna w Ukrainie a polska pomoc. Nowy sondaż

Twórcy badania pytali także o to, jak respondenci oceniają trafność sformułowań o stosunkach polsko-ukraińskich.

Zdaniem 47 proc. ankietowanych całkowicie trafne jest określenie "sąsiedzi". Na drugim miejscu znaleźli się "sojusznicy" - według 28 proc. to bardzo trafna definicja wzajemnych relacji. 24 proc. wskazało określenie "partnerzy", 18 proc. "przyjaciele". Za "konkurentów" uważa nas 16 proc. badanych, zaś 11 proc. wskazało określenie "bracia i siostry".

Ponadto Polacy są szczególnie bliscy Ukraińcom pod względem kulturowym - takie zdanie ma 44 proc. respondentów. Według 88 proc. Polska nadal będzie wspierać Ukrainę w walce z rosyjskim agresorem. "Raczej nie" odpowiedziało 9 proc., a "zdecydowanie nie" 2 proc.

78 proc. respondentów uważa, że Polska (na pewno lub raczej) będzie wspierać integrację Ukrainy z Unią Europejską. Przeciwnego zdania jest 17 proc. badanych.

Ukraińcy o polskich politykach. Wskazali ulubieńców

Uczestnicy badania ocenili także polskich polityków. "Bardzo pozytywny" lub "raczej pozytywny" (łącznie 47 proc.) stosunek mają do premiera Donalda Tuska.

Dalej w rankingu plasują się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski (37 proc.) i prezes PiS Jarosław Kaczyński (25 proc.). Prezydent Karol Nawrocki ma "bardzo pozytywny" lub "raczej pozytywny" obraz w oczach 20 proc. badanych, zaś "raczej negatywny" lub "całkowicie negatywny" wizerunek u 18 proc.

Badanie na zlecenie Centrum Mieroszewskiego zrealizowała w Ukrainie w listopadzie zeszłego roku pracownia Info Sapiens. Próba 1010; wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo - CATI. Dodatkowo przeprowadziła wywiady fokusowe.

