Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Ukraińcy zaprzeczają porozumieniu z USA. "Nikt nie dał takiego rozkazu"

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Przedstawiciele ukraińskich władz w nieoficjalnych rozmowach zaprzeczają, jakoby Ukraina wstrzymała ataki na rosyjskie rafinerie - podał "The Kyiv Independent". Wcześniej "The Wall Street Journal" podał, że Kijów zgodził się wstrzymać uderzenia do czasu zakończenia wyborów połówkowych w USA, czyli do 3 listopada. "Nikt nie dał takiego rozkazu" - twierdzą źródła w Kijowie.

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Kłęby czarnego dymu unoszące się nad rafinerią w Nowokujbyszewsku po ataku ukraińskich dronów
Strona ukraińska nieoficjalnie zaprzeczyła, jakoby zgodziła się na wstrzymanie ataków na rosyjskie rafinerieX/Anton Geraszczenko, Exilonova+materiał zewnętrzny

W skrócie

  • Ukraińskie władze zaprzeczają doniesieniom, jakoby zgodziły się wstrzymać ataki na rosyjskie rafinerie do czasu wyborów w USA.
  • Kijów potwierdził, że Jared Kushner sugerował wstrzymanie ostrzału na 30 dni, jednak żadne wiążące decyzje w tej sprawie nie zapadły.
  • W piątek rano ukraińskie drony zaatakowały rafinerię w Nowokujbyszewsku, wywołując pożar i paraliżując pracę lokalnego lotniska.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

W piątek rano ukraińskie drony spadły na rafinerię w Nowokujbyszewsku, otwiera się w nowym oknie w obwodzie samarskim. Wybuchł ogromny pożar, wstrzymano pracę miejscowego lotniska, a nad kompleksem przemysłowym unosiły się kłęby dymu.

Do ataku doszło po tym, jak "The Wall Street Journal" podał, że Ukraina uległa namowom USA, aby do czasu zakończenia wyborów połówkowych 3 listopada wstrzymać całkowicie ataki na rafinerie.

Przedstawiciele ukraińskiej administracji w rozmowie z "The Kyiv Indepent" twierdzą, że żadnych ustaleń w tej sprawie nie było.

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Wojna na Ukrainie. Kijów zaprzecza doniesieniom o porozumieniu z USA

Według źródeł serwisu w ukraińskiej administracji doniesienia o wstrzymaniu ataków do zakończenia wyborów w USA mogła wziąć się z kręgów specjalnego wysłannika Białego Domu i zięcia Donalda Trumpa, Jareda Kushnera.

Ukraińcy potwierdzili, że Kushner namawiał administracją Zełenskiego do wstrzymania ataków, jednak żadne wiążące decyzje w tej sprawie nie zapadły.

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"Jared zasugerował, żebyśmy nie atakowali rafinerii przez 30 dni. (…) Nikt nie dał takiego rozkazu" - twierdzi źródło serwisu w najwyższych kręgach ukraińskiej władzy.

Wcześniej w podobnym tonie wypowiadał się Wołodymyr Zełenski. - Nasi ludzie starali się być ostatnio nieco bardziej ostrożni, ale nie dostali żadnego rozkazu - powiedział we wtorek w rozmowie z dziennikarzami ukraiński prezydent.

"WSJ": Ukraina wstrzymuje ataki na rosyjskie rafinerie. Chwilę później zapłonął Nowokujbyszewsk

Według źródeł "The Wall Street Journal" porozumienie w sprawie wstrzymania ataków na rafinerie miało być elementem ograniczonego resetu w relacjach Waszyngton-Kijów. Zełenski miał zrezygnować z ostrzału infrastruktury w zamian za zdjęcie ograniczeń z militarnego komponentu systemu Starlink.

Wstępnie Kijów miał wstrzymać ostrzał co najmniej do 3 listopada, ale w rozszerzonym wariancie rosyjskie rafinerie miały być chronione porozumieniem do końca listopada.

Żródło: The Kyiv Independent, "The Wall Street Journal"

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