W skrócie Ukraińskie władze zaprzeczają doniesieniom, jakoby zgodziły się wstrzymać ataki na rosyjskie rafinerie do czasu wyborów w USA.

Kijów potwierdził, że Jared Kushner sugerował wstrzymanie ostrzału na 30 dni, jednak żadne wiążące decyzje w tej sprawie nie zapadły.

W piątek rano ukraińskie drony zaatakowały rafinerię w Nowokujbyszewsku, wywołując pożar i paraliżując pracę lokalnego lotniska.

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W piątek rano ukraińskie drony spadły na rafinerię w Nowokujbyszewsku, otwiera się w nowym oknie w obwodzie samarskim. Wybuchł ogromny pożar, wstrzymano pracę miejscowego lotniska, a nad kompleksem przemysłowym unosiły się kłęby dymu.

Do ataku doszło po tym, jak "The Wall Street Journal" podał, że Ukraina uległa namowom USA, aby do czasu zakończenia wyborów połówkowych 3 listopada wstrzymać całkowicie ataki na rafinerie.

Przedstawiciele ukraińskiej administracji w rozmowie z "The Kyiv Indepent" twierdzą, że żadnych ustaleń w tej sprawie nie było.

Wojna na Ukrainie. Kijów zaprzecza doniesieniom o porozumieniu z USA

Według źródeł serwisu w ukraińskiej administracji doniesienia o wstrzymaniu ataków do zakończenia wyborów w USA mogła wziąć się z kręgów specjalnego wysłannika Białego Domu i zięcia Donalda Trumpa, Jareda Kushnera.

Ukraińcy potwierdzili, że Kushner namawiał administracją Zełenskiego do wstrzymania ataków, jednak żadne wiążące decyzje w tej sprawie nie zapadły.

"Jared zasugerował, żebyśmy nie atakowali rafinerii przez 30 dni. (…) Nikt nie dał takiego rozkazu" - twierdzi źródło serwisu w najwyższych kręgach ukraińskiej władzy.

Wcześniej w podobnym tonie wypowiadał się Wołodymyr Zełenski. - Nasi ludzie starali się być ostatnio nieco bardziej ostrożni, ale nie dostali żadnego rozkazu - powiedział we wtorek w rozmowie z dziennikarzami ukraiński prezydent.

"WSJ": Ukraina wstrzymuje ataki na rosyjskie rafinerie. Chwilę później zapłonął Nowokujbyszewsk

Według źródeł "The Wall Street Journal" porozumienie w sprawie wstrzymania ataków na rafinerie miało być elementem ograniczonego resetu w relacjach Waszyngton-Kijów. Zełenski miał zrezygnować z ostrzału infrastruktury w zamian za zdjęcie ograniczeń z militarnego komponentu systemu Starlink.

Wstępnie Kijów miał wstrzymać ostrzał co najmniej do 3 listopada, ale w rozszerzonym wariancie rosyjskie rafinerie miały być chronione porozumieniem do końca listopada.

Żródło: The Kyiv Independent, "The Wall Street Journal"



