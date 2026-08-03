Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Ukraińcy zadali cios, w pobliżu pałac Putina. "Bardzo ważny sygnał"

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Ukraiński dron rozbił się na plaży w Gelendżyku w Kraju Krasnodarskim. Lokalne władze donoszą o ofiarach i poszkodowanych. W miejscowości tej znajduje się rezydencja Władimira Putina. "To mocny cios w wizerunek Rosji" - skomentował były pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn.

Władimir Putin w garniturze na tle mapy satelitarnej ukazującej Gelendżyk nad Morzem Czarnym.
Ukraińcy uderzyli w pobliżu rezydencji Władimira PutinaGoogle Earth / ContributorGetty Images

W skrócie

  • Dron pochodzenia ukraińskiego rozbił się na plaży w Gelendżyku, blisko rezydencji Władimira Putina.
  • W wyniku eksplozji na plaży zginęło co najmniej sześć osób, w tym troje dzieci, a co najmniej 40 osób zostało rannych.
  • Według Stanisława Żaryna uderzenie to jest znaczące dla wizerunku Rosji i pokazuje, że jej ważne lokalizacje mogą być zagrożone.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Ukraiński dron spadł na popularnej miejskiej plaży w pobliżu Gelendżyku po tym, jak został on zestrzelony przez rosyjską obronę powietrzną. W momencie incydentu na plaży było pełno ludzi.

Gubernator Kraju Krasnodarskiego Beniamin Kondratiew poinformował, że w wyniku eksplozji na plaży zginęło co najmniej sześć osób, w tym troje dzieci. Rannych zostało co najmniej 40 osób.

Zobacz również:

Skutki ukraińskiego ataku na Petersburg
Wojna w Ukrainie

Kijów uderzył w Petersburg. Gęsty dym nad miastem, bolesny cios dla Kremla

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

Ukraińskie media zwracają uwagę, że w pobliżu znajduje się m.in. siedziba przedsiębiorstwa opracowującego pociski manewrujące dla rosyjskiej armii.

W Gelendżyku położona jest również licząca 7 tys. hektarów rezydencja Władimira Putina. W 2021 roku zmarły opozycjonista Aleksiej Nawalny opublikował na jej temat film dokumentalny pt. "Pałac dla Putina".

Ukraińcy uderzyli w pobliżu rezydencji Putina. "Mocny cios"

Atak skomentował w mediach społecznościowych Stanisław Żaryn - były pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej oraz były doradca prezydenta Andrzeja Dudy.

"Jeśli to atak ukraiński, to mamy do czynienia z bardzo ważnym psychologicznie sygnałem. W Gelendżyku mieści się pałac Putina, jego prywatna posiadłość. Uderzenie w takie miejsce to sygnał, że Kijów może zaatakować w miejscu krytycznie ważnym dla Putina. Miejscu, które uchodziło za szczególnie chronione" - napisał.

"To mocny cios w wizerunek Rosji i pokazanie, że nie jest ona w stanie chronić nawet tak ważnej lokalizacji. Podobny sygnał Ukraina wysłała, gdy po raz pierwszy zaatakowano okupowany Krym. Wywołało to dużą panikę wśród przebywających tam Rosjan" - dodał .

Zobacz również:

W sobotę w Moskwie doszło do eksplozji w restauracji
Wojna w Ukrainie

Eksplozja w Moskwie. Media: Wśród rannych córka generała

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz


''Śniadanie Rymanowskiego''. Uderzenie rakiety na Lubelszczyźnie. Piotr Müller: Po nalocie dronów 10 miesięcy temu, nie wyciągnięto żadnych wnioskówPolsat News
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze