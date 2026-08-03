W skrócie Dron pochodzenia ukraińskiego rozbił się na plaży w Gelendżyku, blisko rezydencji Władimira Putina.

W wyniku eksplozji na plaży zginęło co najmniej sześć osób, w tym troje dzieci, a co najmniej 40 osób zostało rannych.

Według Stanisława Żaryna uderzenie to jest znaczące dla wizerunku Rosji i pokazuje, że jej ważne lokalizacje mogą być zagrożone.

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Ukraiński dron spadł na popularnej miejskiej plaży w pobliżu Gelendżyku po tym, jak został on zestrzelony przez rosyjską obronę powietrzną. W momencie incydentu na plaży było pełno ludzi.

Gubernator Kraju Krasnodarskiego Beniamin Kondratiew poinformował, że w wyniku eksplozji na plaży zginęło co najmniej sześć osób, w tym troje dzieci. Rannych zostało co najmniej 40 osób.

Ukraińskie media zwracają uwagę, że w pobliżu znajduje się m.in. siedziba przedsiębiorstwa opracowującego pociski manewrujące dla rosyjskiej armii.

W Gelendżyku położona jest również licząca 7 tys. hektarów rezydencja Władimira Putina. W 2021 roku zmarły opozycjonista Aleksiej Nawalny opublikował na jej temat film dokumentalny pt. "Pałac dla Putina".

Ukraińcy uderzyli w pobliżu rezydencji Putina. "Mocny cios"

Atak skomentował w mediach społecznościowych Stanisław Żaryn - były pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej oraz były doradca prezydenta Andrzeja Dudy.

"Jeśli to atak ukraiński, to mamy do czynienia z bardzo ważnym psychologicznie sygnałem. W Gelendżyku mieści się pałac Putina, jego prywatna posiadłość. Uderzenie w takie miejsce to sygnał, że Kijów może zaatakować w miejscu krytycznie ważnym dla Putina. Miejscu, które uchodziło za szczególnie chronione" - napisał.

"To mocny cios w wizerunek Rosji i pokazanie, że nie jest ona w stanie chronić nawet tak ważnej lokalizacji. Podobny sygnał Ukraina wysłała, gdy po raz pierwszy zaatakowano okupowany Krym. Wywołało to dużą panikę wśród przebywających tam Rosjan" - dodał .



