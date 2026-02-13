W skrócie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o atakach na rosyjskie cele na Krymie i w innych okupowanych rejonach.

Ukraińskie wojsko uszkodziło rosyjską stację radarową 55Ż6U Nebo-U w okolicach Eupatorii na Krymie.

Siły ukraińskie trafiły również w magazyn sprzętu technicznego Rosjan oraz punkty operatorów dronów w kilku regionach.

O zniszczeniach, których dokonali Ukraińcy, poinformował w serwisie Telegram tamtejszy Sztab Generalny Sił Zbrojnych.

Jak czytamy, Rosjanie ponieśli straty na Krymie i w innych tymczasowo okupowanych rejonach Ukrainy.

"W ramach działań mających na celu ograniczenie potencjały ofensywnego rosyjskiego agresora oddziały Sił Obronnych Ukrainy zaatakowały w nocy 13 lutego kilka ważnych celów wroga" - podano w oświadczeniu.

Wojna w Ukrainie. Ukraińcy o udanych uderzeniach w Rosjan

Trafione zostać miały skupiska siły wroga w obwodzie zaporoskim w regionach miejscowości Solodkowodne i Lyubymiwka.

Z kolei w rejonach Michajliwki i miasta Tokmak Ukraińcom udało się uderzyć w punkty dyslokacji operatorów bezzałogowych statków powietrznych wroga.

W okolicach wsi Sełydowe w obwodzie donieckim Ukrainy trafiono magazyn materiałów i sprzętu technicznego Rosjan.

Trafiony cenny sprzęt Rosji. To stacja radarowa

Cios okupantowi zadano także na Krymie w okolicach miasta Eupatoria, gdzie uszkodzono stację radarową 55Ż6U Nebo-U. To rosyjski przenośny radar trójwymiarowy. Dysponuje dalekim zasięgiem i może działać na 13 częstotliwościach w paśmie VHF.

Oznacza to możliwość przeprowadza operacji zwiadowczych w zasięgu do 75 km wysokości. Może przekazywać dane analogowe oraz cyfrowe do sieci obrony powietrznej. Jest sprzętem zupełnie autonomicznym. Radar taki wart jest około 100 mln dolarów.

Sprzęt wojskowy Rosjan ucierpiał także w rejonie Kamyszewachy w obwodzie donieckim.

Ukraińskie siły podkreśliły, że dokładne straty wroga i skala szkód są obecnie szacowane.

Źródło: RBC Ukraine

