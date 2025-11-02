W skrócie Atak dronowy Sił Zbrojnych Ukrainy spowodował pożar i uszkodzenia w terminalu naftowym w Tuapse.

Zniszczenia objęły także dworzec kolejowy oraz budynek mieszkalny we wsi Sosnovy.

Rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła w nocy łącznie 164 ukraińskie drony, w tym 32 nad Krajem Krasnodarskim.

Do pożaru tankowca oraz infrastruktury w dużym terminalu naftowym rosyjskiego portu czarnomorskiego Tuapse doszło w wyniku ataku dronowego, przeprowadzonego w nocy z soboty na niedzielę. O sprawie poinformowały władze Kraju Krasnodarskiego na Telegramie.

W porcie Tuapse znajduje się czarnomorski terminal naftowy oraz rafineria naftowa kontrolowana przez koncern Rosnieft.

Jak wskazano, na tankowiec spadły fragmenty samolotu bezzałogowego, co doprowadziło do uszkodzenia nadbudowy pokładowej. Załoga tankowca została natychmiast ewakuowana.

Pożar tankowca po ukraińskim ataku dronowym

Według władz uszkodzeniu uległy również infrastruktura terminalu oraz gmach dworca kolejowego. W kolejnym wpisie poinformowano, że wrak bezzałogowego statku powietrznego uderzył w budynek mieszkalny we wsi Sosnovy w rejonie Tuapse.

Odłamki uderzyły w trzecie piętro budynku, wybijając szyby. Wstępne ustalenia wskazują na to, że obyło się bez ofiar. Na miejscu pracują służby specjalne oraz operacyjne.

Rosyjskie ministerstwo obrony podało, że obrona przeciwlotnicza zniszczyła w nocy z soboty na niedzielę nad terytorium Rosji, Krymem oraz morzami Czarnym i Azowskim 164 ukraińskie drony, w tym 32 nad Krajem Krasnodarskim.

