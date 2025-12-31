Ukraińcy zaatakowali rosyjski port. Celem rafineria ropy naftowej

W skrócie Ukraińskie wojsko przeprowadziło ataki na rafinerię ropy w porcie Tuapse oraz terminal naftowy na Półwyspie Tamańskim.

Działania miały na celu uderzenie w rosyjską infrastrukturę przetwarzania i transportu ropy naftowej, wykorzystano do tego drony.

W grudniu liczba ukraińskich ataków na rosyjską infrastrukturę energetyczną była rekordowa, co przekłada się na spadek dochodów Rosji z eksportu surowców.

W środę ukraińskie wojsko przeprowadziło serię ataków na rosyjskie obiekty, związane z przetwórstwem ropy naftowej. Agencja Reutera, powołując się na Sztab Generalny, donosi o ostrzale rafinerii, znajdującej się w porcie Tuapse w Kraju Krasnodarskim.

Oprócz tego przeprowadzono atak na terminal naftowy, znajdujący się na Półwyspie Tamańskim. W rezultacie uszkodzono instalacje przetwórcze, a także dwa nabrzeża terminalu.

Wojna w Ukrainie. Seria ataków na rosyjskie obiekty przetwórstwa ropy

Wspomniane przez Sztab Generalny operacje nie są jedynymi, dokonanymi w środę przez ukraińskie wojsko. O poranku Centrum Operacji Specjalnych "Alfa" Służb Bezpieczeństwa Ukrainy uderzyło w bazę paliwową "Temp" w Rybińsku, w obwodzie jarosławskim

SBU podkreślały w rozmowie z ukraińskimi mediami, że zaatakowano "duży węzeł tranzytowy i logistyczny", będący "ważnym ogniwem" dystrybucji i przechowywania ropy. Do uderzenia wykorzystano drony.

Agencja Interfax-Ukraina poinformowała, powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa, że kolejne tego rodzaju działania planowane są na 2026 r. Celem jest niszczenie rosyjskiej infrastruktury logistycznej, ale również ograniczenie eksportu ropy wroga.

Grudzień rekordowy pod względem ataków na rosyjską infrastrukturę energetyczną

Bloomberg informuje, że w grudniu Ukraina przeprowadziła rekordową liczbę ataków na rosyjską infrastrukturę energetyczną. Doliczono się co najmniej 24 przypadków uderzeń na rafinerie, rurociągi, porty i tankowce.

Ataki Ukraińców mają bezpośrednio uderzyć w rosyjski eksport surowców energetycznych, który już wcześniej znalazł się pod silnym wpływem międzynarodowych sankcji nałożonych na największych producentów ropy.

Choć Rosja wciąż eksportuje znaczne ilości ropy naftowej, realne wpływy z tego tytułu systematycznie spadają.

Ropa i gaz pozostają kluczowym źródłem finansowania działań wojennych, jednak - jak prognozuje rosyjski rząd - w tym roku dochody z tych surowców mają stanowić jedynie 23 proc. wpływów budżetowych. Byłby to najniższy poziom w historii współczesnej Rosji.

Źródło: Reuters, Bloomberg

