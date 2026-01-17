W skrócie Ukraińskie bezzałogowce zaatakowały poligon Kapustin Jar w obwodzie astrachańskim na południu Rosji.

Rosyjskie kanały poinformowały o przechwyceniu i zniszczeniu siedmiu ukraińskich dronów.

Nie wiadomo, czy atak na poligon zakończył się sukcesem.

"W Rosji poinformowano o ataku ukraińskich bezzałogowców na 4. Państwowy Centralny Poligon Kapustin Jar" - napisał ukraiński portal, powołując się na informacje opublikowane przez lokalny kanał monitorujący przestrzeń powietrzną, który podał informacje o działaniach obrony przeciwlotniczej w tym rejonie.

"Kapustin Jar, obwód astrachański. Walka obrony powietrznej z bezzałogowymi statkami powietrznymi" - napisał rosyjski kanał.

Według tego samego źródła w sobotę w obwodzie astrachańskim, gdzie znajduje się poligon Rosjanie przechwycili i zniszczyli siedem ukraińskich dronów. Na chwilą obecną nie wiadomo czy atak Ukraińców na Kapustin Jar okazał się skuteczny.

Ukraińcy zaatakowali rosyjski poligon. To stąd wystrzeliwane są pociski Oriesznik

Z poligonu Kapustin Jar dwukrotnie wystrzeliwano pociski balistyczne Oriesznik w stronę Ukrainy: 21 listopada 2024 w kierunku miasta Dniepr, 8 stycznia 2026 roku - w stronę Lwowa. Oba ataki nie doprowadziły do poważniejszych zniszczeń. Poligon jest jednym z ważniejszych miejsc, gdzie testowane są nowe rosyjskie pociski rakietowe różnych typów i systemy artyleryjskie.

Poprzedni atak ukraińskich bezzałogowców na Kapustin Jar odbył się w lipcu 2024 roku. Dzisiejszy ostrzał może mieć związek z ostrzeżeniami ukraińskich służb wywiadowczych o możliwym zmasowanym ostrzale, jaki ma przygotowywać Rosja, o czym poinformował w piątek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

