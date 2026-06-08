W skrócie 61 procent uczestników sondażu popiera zawieszenie broni, jeśli wojska europejskie znajdą się blisko linii frontu.

42 procent ankietowanych jest za zakończeniem wojny, gdyby wojska europejskie stacjonowały daleko od frontu i nie uczestniczyły w walkach, a 49 procent sprzeciwia się temu scenariuszowi.

Badanie przeprowadzono w dniach 3-7 czerwca 2026 roku na próbie 2007 dorosłych mieszkańców Ukrainy metodą wywiadów telefonicznych.

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"Przygotowaliśmy cztery scenariusze zawieszenia broni, a tylko jeden losowo wybrany został odczytany respondentowi. Każdy scenariusz przewidywał zawieszenie broni na obecnej linii frontu oraz faktyczne utrzymanie przez Rosję kontroli nad okupowanymi terytoriami, jednak bez oficjalnego uznania" - wyjaśnili autorzy badania.

Największa część pytanych, bo aż 61 proc., jest gotowa poprzeć zawieszenie broni w wojnie z Rosją, o ile wojska krajów europejskich zostaną rozmieszczone blisko linii frontu. Taki scenariusz odrzuciło 33 proc. badanych, a 6 proc. nie było w stanie zająć jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.

Agencja Unian wyjaśniła, że rozmieszczenie wojsk sojuszniczych na obecnej linii frontu równałoby się z odparciem ewentualnej kolejnej inwazji ze strony Rosji.

Takiego zakończenia wojny chcą Ukraińcy. Podali warunek

42 proc. badanych Ukraińców jest gotowych poprzeć scenariusz zakończenia wojny, w którym europejskie wojska zostaną rozmieszczone daleko od linii frontu i nie wezmą udziału w walkach w razie kolejnej inwazji. 49 proc. respondentów stanowczo odrzuciło taką propozycję, a 9 proc. nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć.

Scenariusz, w którym Ukrainie zostaną zapewnione gwarancje bezpieczeństwa w postaci dostaw broni oraz dużych sum pieniędzy, poparło 53 proc. uczestników sondażu. Przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiedziało się natomiast 37 proc. badanych, a 10 proc. nie było w stanie jednoznacznie ocenić takiego scenariusza.

32 proc. ankietowanych jest gotowych na zawieszenie broni nawet jeśli Ukraina nie otrzyma gwarancji bezpieczeństwa i nie będzie miała zapewnionych dostaw pieniędzy oraz broni. Takie rozwiązanie odrzuciło 61 proc. pytanych, a 7 proc. respondentów nie zajęło jednoznacznego stanowiska.

Ukraińcy chcą zakończenia wojny. Ale nie na jakichkolwiek warunkach

Dyrektor Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii (KIIS) Anton Gruszecki ocenił, że Ukraińcy chcą pokoju i są otwarci na negocjacje oraz "bolesne kompromisy".

- Jednak stanowczo odrzucają kapitulację i pokój "na jakichkolwiek warunkach". Konieczne jest wywieranie presji nie na Ukrainę, lecz na Rosję. Walka trwa, a Ukraińcy są zdeterminowani, by odnieść sukces - skomentował.

Badanie Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii zostało przeprowadzone w 3-7 czerwca 2026 roku w formie wywiadów telefonicznych na losowej próbie numerów komórkowych ze wszystkich regionów Ukrainy (terytorium kontrolowane przez rząd Ukrainy). Przebadano 2007 respondentów w wieku 18 lat i starszych.

Źródła: Unian, Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii





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