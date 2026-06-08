W skrócie Unia Europejska rozważa żądanie Ukrainy dotyczące wyłączenia ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym spod tymczasowej ochrony na terenie UE, co oznaczałoby możliwość wysłania ich na front.

Przedstawiciele Niemiec, Szwecji i Polski poparli propozycję, a decyzja o zmianach w dyrektywie może zapaść latem 2026 roku.

Obecnie z tymczasowej ochrony korzysta 4,32 mln Ukraińców, w tym 1,15 mln mężczyzn w wieku mobilizacyjnym.

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O tym, że Unia Europejska pochyliła się na prośbą wystosowaną przez ukraińskie władze poinformował 4 czerwca unijny komisarz ds. spraw wewnętrznych i migracji Magnus Brunner.

Chodzi o obywateli Ukrainy w wieku od 23 do 60 lat, którzy przebywają na terenie krajów wspólnoty, będąc objętymi ochroną tymczasową w związku z trwającą w ich ojczyźnie pełnoskalową wojną.

Magnus Brunner poinformował, że poparcie wobec wniosku Kijowa wyrazili przedstawiciele kilku państw. Wymienił Niemcy, Szwecję i Polskę.

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Wiceminister ds. migracji Cypru Nikolaos Ioannidis poinformował, że przedstawiciele wszystkich państw biorących udział w dyskusji zgodzili się na przedłużenie czasu obowiązywania dyrektywy.

Wskazał jednocześnie, że część krajów opowiada się za "zmianą ochrony w określonych warunkach". W podobnym tonie wypowiedział się także szef niemieckiego MSZ Alexander Dobrindt, który stwierdził, że optuje za "innymi warunkami" związanymi z dyrektywą.

Szwedzki minister ds. migracji Johan Forssell powiedział natomiast, że by wygrać wojnę w Ukrainie, potrzebni są żołnierze. - Bardzo ważne jest, żeby więcej mężczyzn pozostawało na Ukrainie i walczyło - mówił, oferując poparcie dla wniosku Kijowa.

Jeszcze tego lata przedstawiona ma zostać propozycja dyrektywy ws. ochrony tymczasowej, która mogłaby obowiązywać od marca 2027 r. Poddana zostanie głosowaniu.

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Dyrektywa o ochronie tymczasowej dla obywateli Ukrainy została uruchomiona po raz pierwszy przez Radę UE wkrótce po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji. W jej myśl osoby uciekające przed wojną miały prawo do przebywania na terenie krajów wspólnoty.

Dzięki uzyskanym przywilejom obywatele Ukrainy nie muszą przechodzić przez długotrwałą procedurę dotyczącą uzyskania statusu uchodźcy. Mogą legalnie podejmować pracę i samemu zadecydować o tym, w którym kraju UE zamieszkać. Tymczasowa ochrona obejmuje także pomoc socjalną.

W czerwcu 2025 r. Rada UE podjęła decyzję o przedłużeniu okresu działania systemu do 4 marca 2027 r. Do końca marca tego roku z ochrony korzystało 4,32 mln obywateli Ukrainy, w tym 1,15 mln mężczyzn w wieku mobilizacyjnym.





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