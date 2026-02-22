W skrócie Siły Zbrojne Ukrainy potwierdziły rozpoczęcie operacji kontrofensywnej w obwodzie dniepropietrowskim.

Ukraińscy żołnierze odzyskali 300 kilometrów kwadratowych terytorium obejmującego osiem osad.

Rosjanie nadal prowadzą intensywne i skuteczne działania w obwodzie donieckim.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

O trwającej kontrofensywie poinformowały w mediach społecznościowych Wojska Powietrznodesantowe Sił Zbrojnych Ukrainy. Jak wskazano w komunikacie, operacja prowadzona jest na kierunku ołeksandriwskim.

"Głównymi zadaniami stojącymi przed jednostkami grupy jest pokrzyżowanie planów dalszego natarcia przeciwnika w obwodach dniepropietrowskim i zaporoskim, pokonanie wrogiej grupy i wypchnięcie jej poza granice administracyjne obwodu dniepropietrowskiego" - czytamy w oświadczeniu.

Wojna w Ukrainie. Żołnierze przechodzą do kontrofensywy

Jak wskazano w komunikacie, przeciwnik prowadzi aktywne działania szturmowe, jednak jednostkom grupy Wojsk Powietrzno-Szturmowych udaje się, póki co, odeprzeć wszystkie ataki i kontynuować ofensywę.

"Ogólnie rzecz biorąc, sytuację można określić jako bardzo dynamiczną" - podaje ukraińskie wojsko, dodając, że wróg "kurczowo trzyma się każdego metra zajętego terytorium".

Rosjanie mają wykorzystywać wszelkie zasoby, zarówno techniczne, jak i ludzkie, by stawiać opór. Ukraińscy żołnierze mają jednak - wedle komunikatu - wypełniać wszystkie zamierzone zadania, krok po kroku.

Wojna w Ukrainie. Obrońcy odzyskali 300 kilometrów kwadratowych terytorium

Ukraińskie Siły Zbrojne poinformowały, że do tej pory udało się odzyskać z rąk przeciwnika 300 kilometrów kwadratowych ziemi, obejmujących teren ośmiu osad.

Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

"Aktywna faza operacji wciąż trwa, jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o jej ostatecznych rezultatach" - czytamy w komunikacie.

O sukcesach Ukraińców w obwodzie dniepropietrowskim informował w sobotę DeepState. Analitycy wskazują jednak, że choć w rejonie obrońcom udaje się odeprzeć wroga, przeciwnik wciąż posuwa się naprzód w obwodzie donieckim.

''Śniadanie Rymanowskiego''. Fogiel: Rząd wykorzystuje żołnierzy do budowania poparcia dla programu SAFE Polsat News Polsat News