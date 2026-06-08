W skrócie Ukraińskie Siły Operacji Specjalnych przeprowadziły atak na skrzyżowanie dwóch rosyjskich rurociągów naftowych w rejonie Wołgogradu.

W wyniku ataku bezzałogowcami zapaliła się stacja produkcyjno-dyspozytorska Krasny Jar, należąca do przedsiębiorstwa Transnieft.

Tej samej nocy wykonano także udane uderzenia na stację radiową pod Noworosyjskiem oraz magazyn ropy Atan na okupowanym Krymie.

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Siły Zbrojne Ukrainy kontynuują uderzenia w obiekty związane z rosyjskim przemysłem naftowym. Jak poinformowano w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych Sił Operacji Specjalnych, w nocy z niedzieli na poniedziałek dokonano kolejnych udanych ataków.

W przeprowadzonym z wykorzystaniem dronów natarciu za cel obrano m.in. "węzeł dwóch głównych rosyjskich rurociągów naftowych" zlokalizowany w obwodzie wołgogradzkim w Rosji.

Udane uderzenie Ukraińców. Celem kluczowy węzeł rosyjskich rurociągów

Skrzyżowanie rurociągów znajduje się na stacji produkcyjno-dyspozytorskiej Krasny Jar (LVDS), ponad 500 km od granicy z Ukrainą. Obiekt należy do rosyjskiego przedsiębiorstwa państwowego Transnieft.

Jak wyjaśnia Ukrinform, zaatakowany węzeł jest kluczowym punktem dla dwóch strategicznych obiektów Rosji: rafinerii Wołgograd oraz terminalu eksportowego Szeszkarisa na Morzu Czarnym w Noworosyjsku.

Uderzenie bezzałogowców Sił Operacji Specjalnych doprowadziło do wybuchu pożaru na stacji.

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Tej samej nocy Ukraińcy przeprowadzili również dwa inne zakończone sukcesem uderzenia. Jedno z nich wymierzone było w stację radiową znajdującą się na terenie rosyjskiej jednostki wojskowej Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej w Kabardince, nieopodal Noworosyjska (ok. 400 km od linii frontu).

Urządzenie służyło do stałego monitorowania przestrzeni powietrznej w strefie przybrzeżnej.

Przeprowadzono także działania na okupowanym Krymie. Celem serii nalotów był Atan - jeden z kluczowych magazynów rosyjskiej ropy w Hwardijśkem.

Źródło: Ukrinform





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