Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Ukraińcy wzięli na cel rosyjskie rurociągi naftowe. Strategiczne uderzenie

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Ukraińskie Siły Operacji Specjalnych uderzyły w skrzyżowanie dwóch głównych rosyjskich rurociągów naftowych w rejonie Wołgogradu - informują Siły Zbrojne Ukrainy. Oprócz tego dokonano uderzeń w dwa inne strategiczne obiekty, zarówno na terytorium kraju agresora jak i terenach przezeń okupowanych.

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Ukraiński żołnierz
Kolejny udany atak na rosyjski przemysł naftowyTelegram / Siły Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy / DMYTRO SMOLIENKO / NURPHOTO AFP

W skrócie

  • Ukraińskie Siły Operacji Specjalnych przeprowadziły atak na skrzyżowanie dwóch rosyjskich rurociągów naftowych w rejonie Wołgogradu.
  • W wyniku ataku bezzałogowcami zapaliła się stacja produkcyjno-dyspozytorska Krasny Jar, należąca do przedsiębiorstwa Transnieft.
  • Tej samej nocy wykonano także udane uderzenia na stację radiową pod Noworosyjskiem oraz magazyn ropy Atan na okupowanym Krymie.
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Siły Zbrojne Ukrainy kontynuują uderzenia w obiekty związane z rosyjskim przemysłem naftowym. Jak poinformowano w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych Sił Operacji Specjalnych, w nocy z niedzieli na poniedziałek dokonano kolejnych udanych ataków.

W przeprowadzonym z wykorzystaniem dronów natarciu za cel obrano m.in. "węzeł dwóch głównych rosyjskich rurociągów naftowych" zlokalizowany w obwodzie wołgogradzkim w Rosji.

Udane uderzenie Ukraińców. Celem kluczowy węzeł rosyjskich rurociągów

Skrzyżowanie rurociągów znajduje się na stacji produkcyjno-dyspozytorskiej Krasny Jar (LVDS), ponad 500 km od granicy z Ukrainą. Obiekt należy do rosyjskiego przedsiębiorstwa państwowego Transnieft.

Jak wyjaśnia Ukrinform, zaatakowany węzeł jest kluczowym punktem dla dwóch strategicznych obiektów Rosji: rafinerii Wołgograd oraz terminalu eksportowego Szeszkarisa na Morzu Czarnym w Noworosyjsku.

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Uderzenie bezzałogowców Sił Operacji Specjalnych doprowadziło do wybuchu pożaru na stacji.

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Tej samej nocy Ukraińcy przeprowadzili również dwa inne zakończone sukcesem uderzenia. Jedno z nich wymierzone było w stację radiową znajdującą się na terenie rosyjskiej jednostki wojskowej Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej w Kabardince, nieopodal Noworosyjska (ok. 400 km od linii frontu).

Urządzenie służyło do stałego monitorowania przestrzeni powietrznej w strefie przybrzeżnej.

Przeprowadzono także działania na okupowanym Krymie. Celem serii nalotów był Atan - jeden z kluczowych magazynów rosyjskiej ropy w Hwardijśkem.

Źródło: Ukrinform

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