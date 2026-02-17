Ukraińcy wpadli na genialny pomysł. "Archaiczna" metoda pokonuje Rosjan
Technologia, której korzenie sięgają czasów rewolucji francuskiej, ponownie znajduje zastosowanie w działaniach operacyjnych. Ukraińskie siły zbrojne coraz częściej wykorzystują balony do prowadzenia rozpoznania, transportu ładunków oraz ataków na cele położone głęboko na terytorium Rosji. Rozwiązanie, choć na pozór archaiczne, okazuje się skutecznym narzędziem w warunkach nowoczesnej wojny elektronicznej.
Kwestię wykorzystywania balonów w celach bojowych przeanalizowali eksperci wojskowi redakcji "The Wall Street Journal". Jak zauważono, głównym atutem balonów jest ich niska wykrywalność.
Wykonane z materiałów niemetalicznych, są niemal niewidoczne dla systemów radarowych. Co więcej, operują na wysokościach przekraczających zasięg większości standardowych linii walki elektronicznej, które skutecznie neutralizują drony i inne bezzałogowe statki powietrzne.
Ważne są także kwestie ekonomiczne. Podczas gdy produkcja i wysłanie balonu to koszt rzędu kilkuset dolarów, jego zestrzelenie przez nowoczesne systemy obrony przeciwlotniczej może kosztować przeciwnika miliony.
Wojna w Ukrainie. Balony wykorzystywane do ataków w głębi Rosji
Początkowo Ukraina wykorzystywała balony głównie do zrzucania ładunków odłamkowych oraz jako cele pozorowane, które na ekranach radarów imitowały myśliwce, zmuszając obronę przeciwnika do ujawnienia swoich pozycji. W 2024 roku zakres ich zadań został rozszerzony.
Obecnie balony służą jako platformy startowe dla amunicji krążącej (dronów kamikaze - red.). Dzięki wykorzystaniu sprzyjających prądów powietrznych, maszyny te mogą transportować ładunki na odległość tysięcy kilometrów.
Według dostępnych informacji, w ten sposób atakowane były kluczowe obiekty infrastruktury krytycznej, w tym rafinerie ropy naftowej oraz węzły kolejowe w głębi Rosji, m.in. w okolicach Moskwy i Riazania.
Balony bojowe w rękach Ukraińców. Kluczowe warunki pogodowe
Skuteczność balonów jest ściśle uzależniona od zjawisk pogodowych. Jak przekonują analitycy, w Ukrainie dominują wiatry wschodnie, co ułatwia przemieszczanie się obiektów w pożądanym kierunku.
Nowoczesne systemy sterowania pozwalają jednak na większą precyzję niż w przeszłości.
Operatorzy wykorzystują zaawansowane modele meteorologiczne oraz algorytmy sztucznej inteligencji, aby precyzyjnie nawigować w przestrzeni powietrznej. Poprzez zmianę wysokości balony są w stanie odnaleźć odpowiednie prądy, które doprowadzą je do celu.
Nowoczesne technologie w wojskowych balonach
Eksperci zwracają także uwagę na nowoczesne technologie, które instalowane są w balonach. Wyposażone są w kamery, czujniki i panele słoneczne, a ich oprogramowanie może być aktualizowane zdalnie w trakcie trwania misji.
Jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań jest system opracowany przez firmę Planetfall. Zakłada on zrzucanie dronów z balonów znajdujących się na wysokości około 30 kilometrów. Na tym pułapie niska temperatura i rzadkie powietrze uniemożliwiają pracę standardowych silników, jednak po zrzuceniu drony atakują cel niemal pionowo.
Taka trajektoria lotu, w połączeniu z brakiem sygnatury cieplnej i łączności radiowej, sprawia, że są one praktycznie niemożliwe do przechwycenia przez konwencjonalne systemy obrony.