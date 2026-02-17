Kwestię wykorzystywania balonów w celach bojowych przeanalizowali eksperci wojskowi redakcji "The Wall Street Journal". Jak zauważono, głównym atutem balonów jest ich niska wykrywalność.

Wykonane z materiałów niemetalicznych, są niemal niewidoczne dla systemów radarowych. Co więcej, operują na wysokościach przekraczających zasięg większości standardowych linii walki elektronicznej, które skutecznie neutralizują drony i inne bezzałogowe statki powietrzne.

Ważne są także kwestie ekonomiczne. Podczas gdy produkcja i wysłanie balonu to koszt rzędu kilkuset dolarów, jego zestrzelenie przez nowoczesne systemy obrony przeciwlotniczej może kosztować przeciwnika miliony.

Wojna w Ukrainie. Balony wykorzystywane do ataków w głębi Rosji

Początkowo Ukraina wykorzystywała balony głównie do zrzucania ładunków odłamkowych oraz jako cele pozorowane, które na ekranach radarów imitowały myśliwce, zmuszając obronę przeciwnika do ujawnienia swoich pozycji. W 2024 roku zakres ich zadań został rozszerzony.

Obecnie balony służą jako platformy startowe dla amunicji krążącej (dronów kamikaze - red.). Dzięki wykorzystaniu sprzyjających prądów powietrznych, maszyny te mogą transportować ładunki na odległość tysięcy kilometrów.

Według dostępnych informacji, w ten sposób atakowane były kluczowe obiekty infrastruktury krytycznej, w tym rafinerie ropy naftowej oraz węzły kolejowe w głębi Rosji, m.in. w okolicach Moskwy i Riazania.

Balony bojowe w rękach Ukraińców. Kluczowe warunki pogodowe

Skuteczność balonów jest ściśle uzależniona od zjawisk pogodowych. Jak przekonują analitycy, w Ukrainie dominują wiatry wschodnie, co ułatwia przemieszczanie się obiektów w pożądanym kierunku.

Nowoczesne systemy sterowania pozwalają jednak na większą precyzję niż w przeszłości.

Operatorzy wykorzystują zaawansowane modele meteorologiczne oraz algorytmy sztucznej inteligencji, aby precyzyjnie nawigować w przestrzeni powietrznej. Poprzez zmianę wysokości balony są w stanie odnaleźć odpowiednie prądy, które doprowadzą je do celu.

Nowoczesne technologie w wojskowych balonach

Eksperci zwracają także uwagę na nowoczesne technologie, które instalowane są w balonach. Wyposażone są w kamery, czujniki i panele słoneczne, a ich oprogramowanie może być aktualizowane zdalnie w trakcie trwania misji.

Jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań jest system opracowany przez firmę Planetfall. Zakłada on zrzucanie dronów z balonów znajdujących się na wysokości około 30 kilometrów. Na tym pułapie niska temperatura i rzadkie powietrze uniemożliwiają pracę standardowych silników, jednak po zrzuceniu drony atakują cel niemal pionowo.

Taka trajektoria lotu, w połączeniu z brakiem sygnatury cieplnej i łączności radiowej, sprawia, że są one praktycznie niemożliwe do przechwycenia przez konwencjonalne systemy obrony.

