Ukraińcy uderzyli z pełną mocą. Dwa rosyjskie statki stanęły w płomieniach

W skrócie Siły zbrojne Ukrainy przeprowadziły atak na dwa rosyjskie okręty wojenne, z czego jeden został całkowicie wyłączony z użytku, a drugi uszkodzony.

Jednostki te były kluczowe dla przeprawy promowej przez Cieśninę Kerczeńską i odgrywały ważną rolę w rosyjskiej logistyce wojskowej.

Tej samej nocy uderzono także w port Kaukaz, gdzie zniszczono statek techniczny, wybuchł pożar i ranne zostały trzy osoby.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Główny Zarząd Wywiadowczy Ministerstwa Obrony Ukrainy, do udanego uderzenia na dwa rosyjskie okręty doszło w nocy z 13 na 14 marca.

"W wyniku operacji wrogi prom kolejowy 'Sławianina' został wyłączony z akcji, a statek 'Awangarda', używany przez wroga do prowadzenia zbrodniczej wojny przeciwko Ukrainie, uszkodzony" - przekazano w komunikacie.

Zaatakowane przez ukraińską armię jednostki stanowiły kluczową część przeprawy promowej przez Cieśninę Kerczeńską, oddzielającą Krym od Rosji. "Odgrywały także jedną z kluczowych ról w morskiej logistyce wojskowej Rosji - w szczególności w kontekście transportu broni, sprzętu wojskowego i amunicji" - dodano.

Do nie jedyny udany ukraiński atak na kluczowe dla rosyjskiego wojska obiekty przeprowadzony tej nocy. Uderzono także w port Kaukaz znajdujący się nad Morzem Azowskim.

Ukraińskie media informują, że w wyniku ataku zniszczony został jeden statek techniczny, a w porcie wybuchł pożar, który został jednak szybko ugaszony. Trzy osoby zostały ranne. Rosyjskie władze przekazały z kolei, że w rafinerii Afipski w Kraju Krasnodarskim doszło do pożaru spowodowanego upadkiem fragmentów ukraińskiego drona.

